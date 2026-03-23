Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ruszył z remontem. "Mam nadzieję, że zrobicie elegancko"

Ruszył remont domu Andrzeja Onopiuka z Plutycz

Trwa rozbiórka starej przybudówki i zdejmowanie dachówek

Część materiałów zostanie wykorzystana ponownie („odzysk”)

Fachowcy z Wielkopolski ocieplają budynek

Prace mogą potrwać około 3 tygodni

Andrzej pyta widzów o kolor elewacji i detale wykończenia

Internauci już podpowiadają konkretne rozwiązania

Zgodnie z zapowiedziami, Andrzej Onopiuk z Plutycz ruszył z długo wyczekiwanym remontem swojego domu. Jednym z elementów remontu jest usunięcie starej przybudówki. Prace zaczęły się od zdejmowania dachówek. Część materiałów jest segregowana do "odzysku". - Ona się przyda do odzysku - zapowiedział Andrzej. - Z tego zrobisz dla Promila nową budę. Będzie tak zwana eko buda z odzysku - dodał Jarek.

Jednocześnie ekipa fachowców z Wielkopolski prowadzi prace przy ocieplaniu budynku. Całość może potrwać około 3 tygodni. - Mam nadzieję, że zrobicie elegancko - poprosił Andrzej. W opublikowanym nagraniu gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie opowiada o planach remontu, prosi widzów o sugestie dotyczące koloru elewacji i tego, czy zachować tradycyjne ozdoby. "Pomaluj dom tak jak od frontu ten sam kolor zielony" - sugeruje jeden z internautów.

Andrzej Onopiuk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu „Rolnicy. Podlasie”, który pokazuje codzienne życie mieszkańców wsi na wschodzie Polski. Widzowie poznali go jako rolnika z charakterem, wyróżniającego się poczuciem humoru, szczerością i bezpośrednim podejściem do życia. Jego wypowiedzi i zachowanie szybko zdobyły popularność, a sam bohater stał się jednym z symboli programu. Obecność Andrzeja Onopiuka w serialu przyciąga uwagę widzów, którzy cenią autentyczność i naturalność prezentowaną na ekranie.

