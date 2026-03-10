Andrzej i Jarek z Plutycz mają problem z cielakiem. Zwrócili się o pomoc do internautów

Do sieci trafił właśnie najnowszy materiał wideo, którego autorem jest Andrzej Onopiuk z Plutycz, doskonale kojarzony przez fanów produkcji "Rolnicy. Podlasie". Gospodarz zaprezentował internautom kulisy swoich codziennych obowiązków na wsi. Na opublikowanym filmie możemy zaobserwować, jak wspólnie ze swoim bratem Jarkiem wykonują zabieg kolczykowania stada.

Na początku mężczyźni biorą pod lupę małego cielaka. Przy okazji hodowcy zorganizowali internetowy plebiscyt, w którym widzowie mogą wybrać imię dla tego młodego byczka. Zwierzę, wbrew pozorom, zachowuje się niezwykle potulnie i bez żadnego oporu poddaje się procedurze. Następnie gospodarze z Plutycz zajmują się dorosłymi osobnikami. Szybko wychodzi na jaw, że spora część krów zgubiła swoje dotychczasowe identyfikatory i wymaga natychmiastowego założenia nowych.

Procedura przeprowadzana na wyrośniętym bydle to już zupełnie inna kategoria trudności. Krowy bywają bardzo nerwowe i dysponują ogromną siłą, przez co mężczyźni muszą się mocno natrudzić, by je odpowiednio unieruchomić i bezpiecznie zaaplikować kolczyk. Mimo sporych nerwów bracia chętnie wymieniają się żartami. Ich głównym celem pozostaje jednak szybkie i bezbolesne zakończenie całego procesu.

Publikacja wywołała ogromne poruszenie w sekcji komentarzy. Widzowie błyskawicznie zareagowali na prośbę rolników i zaczęli prześcigać się w pomysłach na imię dla młodego cielaka. Wśród najpopularniejszych propozycji internautów królują takie przydomki jak Fernando, Czacha, Serduszko oraz Węgielek.

Andrzej Onopiuk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnego hitu „Rolnicy. Podlasie”, który można oglądać na kanale Fokus TV. Format ten od lat przybliża widzom blaski i cienie życia na wschodzie Polski, skupiając się na ciężkiej pracy hodowców oraz wyzwaniach związanych z prowadzeniem własnego biznesu rolniczego.

