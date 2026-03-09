Startuje RestaurantWeek®! Odkryj najlepsze rekomendacje Foodies w Białymstoku

Kulinarny szlak według Foodies

W tej edycji RestaurantWeek® to właśnie oni wyznaczają kierunek i wskazują, gdzie warto zarezerwować stolik. Na szczęście nie zatrzymują swoich odkryć wyłącznie dla siebie – jeśli coś ich zachwyci, natychmiast się tym dzielą. Zainspiruj się ich rekomendacjami, dodaj do rezerwacji butelkę Coca-Cola Zero Cukru w prezencie i zarezerwuj stolik na RestaurantWeek.pl.

i Autor: Koku Sushi Antoniuk/ Materiały prasowe Koku Sushi Antoniuk,

W Białymstoku w tej edycji festiwalu możesz wybrać się aż do 16 restauracji:

- Aplauz w Hotelu Opera,

- Damascus,

- Dwór Czarneckiego,

- Eatallo Tutto Italiano Vero,

- Farina Kijowska,

- Koku Sushi Antoniuk,

- Kurra,

- Maho Sushi,

- Nastroje w Hotelu 3 Trio,

- Oranżeria w Hotelu Branicki,

- Pawilon Towarzyski,

- QuQułka w Hotelu Ibis Styles,

- Talerz Smaku,

- Trzy po Trzy,

- Zamek w Tykocinie.

i Autor: Pawilon Towarzyski/ Materiały prasowe

Pierwszy przystanek? Maho Sushi przy ul. Malmeda 11/3 to propozycja dla tych, którzy szukają świeżego spojrzenia na klasyczne sushi. Od 2017 roku miejsce to serwuje tradycyjne japońskie smaki, wzbogacone o autorskie kompozycje, których próżno szukać w innych białostockich restauracjach.

Specjalnie na Festiwal przygotowano dwa menu - rybne oraz roślinne. Wśród propozycji znalazł się chrupiący tost ryżowy z tatarem z łososia, efektowna rolka z opalanym łososiem i majonezem truflowym, a także taco z tofu w panko z sosem miso-miodowym oraz roślinna rolka z grillowanym boczniakiem i kremowym awokado. Całość wieńczą subtelne desery inspirowane Japonią - panna cotta matcha lub panna cotta yuzu, które idealnie balansują słodycz i świeżość. Swobodna atmosfera i dopracowane smaki sprawiają, że to miejsce doskonale sprawdzi się zarówno na pierwsze spotkanie z kuchnią japońską, jak i kolejną sushi-ucztę. Obłęd!

i Autor: Farina Kijowska/ Materiały prasowe

Nowoczesny street food w nieoczywistym wydaniu? To możliwe w restauracji Kurra przy ul. Nowy Świat 2. Tu pasja do gotowania spotyka się z lokalnymi produktami najwyższej jakości i odważnym podejściem do smaku. Pod czujnym okiem Chefa Krzysztofa Borawskiego klasyczne inspiracje zyskują świeże, autorskie interpretacje, a swobodna atmosfera sprzyja kulinarnym odkryciom. Festiwalowe menu to odważne i oryginalne połączenia: tatar podany na autorskim chlebku Shokupan, długo wędzone żebro wołowe z truflowym puree, roślinne curry inspirowane składnikami znanymi z czasów królowej Bony, czy quiche z selekcją podlaskich serów. Na finał – klasyka w nowoczesnym wydaniu: eton mess z rabarbarem lub monoporcja Walewska. Daj się zaskoczyć!

i Autor: Zamek w Tykocinie/ Materiały prasowe

Poleceń ciąg dalszy, bo Białystok ma naprawdę wiele do zaoferowania. Oranżeria w Hotelu Branicki przy ul. Zamenhofa 25 to restauracja, w której kameralna, romantyczna atmosfera łączy się z wyrafinowaną kuchnią międzynarodową. W festiwalowym menu Chefa Dawida Malczyńskiego królują gołąbki z cielęciny z borowikami i sosem tymiankowym oraz polędwiczka wieprzowa z fondantem ziemniaczanym, dzikim brokułem i marchewką baby. Miłośnicy dań wegetariańskich docenią sandacza z kuskusem, sosem porowym i pak choy oraz tatara z awokado, krewetkami i pomarańczą. Na deser - brownie z wiśniami w karmelu z czerwonego wina i lodami waniliowymi lub tarta cytrynowa z mini bezami i kremem mascarpone - idealne zwieńczenie tej wybornej uczty!

i Autor: Eatallo Tutto Italiano Vero/ Materiały prasowe

Foodies dotarli także do Dworu Czarneckiego (Porosły Kolonia 54A), polecając wyjątkowe, kreatywne dania. W menu szczególnie wyróżniają się krem z kiszonej kapusty z boczkiem, filet z perlicy sous vide z emulsją z czarnej porzeczki oraz pieczony kalafior w glazurze z miso i syropu klonowego. Na liście „to try” znalazł się również Talerz Smaku przy ul. Powstania Styczniowego 26 w Choroszczy, który zachwyca kreatywnym podejściem do polskiej kuchni. Foodies szczególnie urzekły wolno gotowane zrazy z puree ziemniaczanym oraz aksamitne lody z koziego sera z lawendowym miodem. Po prostu niebo w gębie!

Foodie Season w najlepszych restauracjach w Białymstoku właśnie wystartował! Sprawdź rekomendacje Foodies i zdecyduj, które miejsca odwiedzisz podczas tej edycji RestaurantWeek®. #GoFoodies - Festiwal trwa do 22 kwietnia.

Rezerwuj już dziś na RestaurantWeek.pl i baw się pysznie!

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!

Rezerwacje: https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Termin Festiwalu: 4 marca - 22 kwietnia

Artykuł sponsorowany