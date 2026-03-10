Wielka akcja KAS w Podlaskiem. Zabezpieczono prawie 1100 l alkoholu

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik ustalili wcześniej, że na jednej z posesji w powiecie hajnowskim może dochodzić do nielegalnej produkcji alkoholu. Podczas działań potwierdzono te ustalenia. Bimbrownia była ukryta w jednym z budynków gospodarczych. W trakcie przeszukania mundurowi natrafili na dużą ilość alkoholu oraz zacier przygotowany do dalszej produkcji.

Prawie 2200 litrów alkoholu i zacieru

Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów alkoholowych.

Najważniejsze ustalenia:

prawie 1100 litrów alkoholu o różnej mocy,

około 1100 litrów zacieru,

z zabezpieczonego zacieru można było uzyskać co najmniej 150 litrów gotowego alkoholu,

na miejscu znajdowała się aparatura do produkcji alkoholu.

Mundurowi zabezpieczyli m.in. kolumnę destylacyjną oraz elektroniczne sterowniki wykorzystywane do produkcji alkoholu.

35-latek odpowie przed sądem

35-letni właściciel posesji przyznał się do nielegalnej produkcji alkoholu. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie prowadzone przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Zgodnie z przepisami grozi mu:

kara grzywny,

ograniczenie wolności,

albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zabezpieczony alkohol zostanie przebadany w Laboratorium Celnym w Białymstoku.