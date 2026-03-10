Wielka akcja KAS w Podlaskiem. Zabezpieczono prawie 1100 l alkoholu

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik ustalili wcześniej, że na jednej z posesji w powiecie hajnowskim może dochodzić do nielegalnej produkcji alkoholu. Podczas działań potwierdzono te ustalenia. Bimbrownia była ukryta w jednym z budynków gospodarczych. W trakcie przeszukania mundurowi natrafili na dużą ilość alkoholu oraz zacier przygotowany do dalszej produkcji.
Prawie 2200 litrów alkoholu i zacieru
Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów alkoholowych.
Najważniejsze ustalenia:
- prawie 1100 litrów alkoholu o różnej mocy,
- około 1100 litrów zacieru,
- z zabezpieczonego zacieru można było uzyskać co najmniej 150 litrów gotowego alkoholu,
- na miejscu znajdowała się aparatura do produkcji alkoholu.
Mundurowi zabezpieczyli m.in. kolumnę destylacyjną oraz elektroniczne sterowniki wykorzystywane do produkcji alkoholu.
35-latek odpowie przed sądem
35-letni właściciel posesji przyznał się do nielegalnej produkcji alkoholu. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie prowadzone przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Zgodnie z przepisami grozi mu:
- kara grzywny,
- ograniczenie wolności,
- albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Zabezpieczony alkohol zostanie przebadany w Laboratorium Celnym w Białymstoku.