Wielka akcja KAS w Podlaskiem. Zabezpieczono prawie 1100 l alkoholu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-10 11:24

Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną bimbrownię w powiecie hajnowskim. Na jednej z posesji znaleziono ogromne ilości alkoholu bez polskich znaków akcyzy oraz sprzęt do jego produkcji. W sprawie zatrzymano 35-letniego właściciela posesji, który przyznał się do nielegalnej działalności.

Wielka akcja KAS w Podlaskiem. Zabezpieczono prawie 1100 l alkoholu

i

Autor: KAS Białystok/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik ustalili wcześniej, że na jednej z posesji w powiecie hajnowskim może dochodzić do nielegalnej produkcji alkoholu. Podczas działań potwierdzono te ustalenia. Bimbrownia była ukryta w jednym z budynków gospodarczych. W trakcie przeszukania mundurowi natrafili na dużą ilość alkoholu oraz zacier przygotowany do dalszej produkcji.

Prawie 2200 litrów alkoholu i zacieru

Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów alkoholowych.

Najważniejsze ustalenia:

  • prawie 1100 litrów alkoholu o różnej mocy,
  • około 1100 litrów zacieru,
  • z zabezpieczonego zacieru można było uzyskać co najmniej 150 litrów gotowego alkoholu,
  • na miejscu znajdowała się aparatura do produkcji alkoholu.

Mundurowi zabezpieczyli m.in. kolumnę destylacyjną oraz elektroniczne sterowniki wykorzystywane do produkcji alkoholu.

Czytaj też: Dwaj bracia podejrzani o znęcanie się nad matką. Awantury, groźby i przemoc

35-latek odpowie przed sądem

35-letni właściciel posesji przyznał się do nielegalnej produkcji alkoholu. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie prowadzone przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Zgodnie z przepisami grozi mu:

  • kara grzywny,
  • ograniczenie wolności,
  • albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zobacz też: Uciekał ciągnikiem przed policją. Skończył "przejażdżkę" w rzece

Zabezpieczony alkohol zostanie przebadany w Laboratorium Celnym w Białymstoku.

Bimbrownia w oborze. 43-latek produkował alkohol obok krów i martwych szczurów
policja Hajnówka
Hajnówka