Dwaj bracia podejrzani o znęcanie się nad matką. Awantury, groźby i przemoc

policjanci z Suwałk zatrzymali dwóch 44-letnich braci

mężczyźni są podejrzani o znęcanie się nad własną matką

mieli stosować wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną

jeden z nich groził również przyrodniemu bratu

sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt: 3 i 2 miesiące

za znęcanie się grozi kara do 5 lat więzienia

Funkcjonariusze z suwalskiej komendy interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym przemocy domowej. Z ustaleń policjantów wynika, że dwaj 44-letni mieszkańcy Suwałk od dłuższego czasu znęcali się nad swoją matką.

Podczas awantur mężczyźni mieli popychać kobietę, wyzywać ją oraz zakłócać jej spoczynek nocny. Według ustaleń śledczych niszczyli także wyposażenie mieszkania i grozili pokrzywdzonej pozbawieniem życia.

Groźby również wobec przyrodniego brata

Policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych kierował groźby pozbawienia życia także wobec swojego przyrodniego brata. Po zatrzymaniu podejrzanych Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Czytaj też: 4-letni Aleks wyszedł z mamą na spacer. Po chwili doszło do tragedii. Nowe zarzuty dla kierowcy vana

Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Jeden z 44-latków trafił do aresztu na trzy miesiące, drugi na dwa miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.