Dwaj bracia podejrzani o znęcanie się nad matką. Awantury, groźby i przemoc

- policjanci z Suwałk zatrzymali dwóch 44-letnich braci
- mężczyźni są podejrzani o znęcanie się nad własną matką
- mieli stosować wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną
- jeden z nich groził również przyrodniemu bratu
- sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt: 3 i 2 miesiące
- za znęcanie się grozi kara do 5 lat więzienia
Funkcjonariusze z suwalskiej komendy interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym przemocy domowej. Z ustaleń policjantów wynika, że dwaj 44-letni mieszkańcy Suwałk od dłuższego czasu znęcali się nad swoją matką.
Podczas awantur mężczyźni mieli popychać kobietę, wyzywać ją oraz zakłócać jej spoczynek nocny. Według ustaleń śledczych niszczyli także wyposażenie mieszkania i grozili pokrzywdzonej pozbawieniem życia.
Groźby również wobec przyrodniego brata
Policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych kierował groźby pozbawienia życia także wobec swojego przyrodniego brata. Po zatrzymaniu podejrzanych Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Jeden z 44-latków trafił do aresztu na trzy miesiące, drugi na dwa miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.