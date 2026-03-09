Zosia jedzie na leczenie do USA. Podczas Balu Charytatywnego "Drzewo Życia" w Pomigaczach zebrano całą potrzebną kwotę

Blisko pół tysiąca osób o wielkich sercach zgromadziło się w piątek (06.03) w Majątku Howieny w Białymstoku na balu charytatywnym "Drzewo Życia". Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na leczenie Zosi Lewandowskiej, która walczy ze złośliwym nowotworem wątroby.

Licytacje

Godzina w fotelu prezesa Jagiellonii Białymstoku wywołała sporo emocji. Rozpoczęła się od kwoty 10 tys zł, a skończyła na grubo ponad 40 tys. Licytację poprowadzili znany dziennikarz Krzysztof Stanowski oraz aktor Cezary Pazura. Twórca Kanału Zero kilkukrotnie podbijał licytację mając chrapkę na 60 min w fotelu prezesa jagiellońskiego klubu.

Natomiast za ponad 80 tys zł wylicytowano kolację z Cezarym i Edytą Pazurą. Walka była zacięta, a szczęśliwy zwycięzca będzie mógł spędzić wieczór w doborowym towarzystwie.

Koncerty

Wydarzenie uświetniły koncerty. Najpierw na scenie pojawił się lokalny akcent, znany z polskich eliminacji do Eurowizji, Swada i Niczos. Następnie klimatyczne i emocjonalne brzmienia zaserwowała grupa LemON, a na deser swoje największe hity zaśpiewała Ania Dąbrowska.

Cel osiągnięty

Podczas balu, jak informuje Fundacja Viking Story, udało się zebrać ponad 1,6 mln zł, co finalnie pozwoliło zgromadzić całą wymaganą kwotę na leczenie Zosi w Stanach Zjednoczonych.

U Zosi w 2020 roku zdiagnozowano nowotwór wątroby o IV stopniu złośliwości. Jedyną szansą dla dziewczynki jest leczenie celowane, które kosztuje milion dolarów. Teraz jest to możliwe.