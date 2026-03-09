Polacy wybrali najlepszą restaurację w kraju. Wygrał lokal z Białegostoku

Plebiscyt Pyszne.pl Awards to coroczne zestawienie najlepszych restauracji dostępnych na platformie do zamawiania jedzenia z dostawą. W tegorocznej edycji głosy oddawali użytkownicy serwisu, którzy przez dwa tygodnie wskazywali swoje ulubione lokale. Największym triumfatorem została Jaga Pizza z Białegostoku. Restauracja zdobyła tytuł Restauracji Roku w skali całego kraju, a jednocześnie po raz czwarty wygrała w kategorii regionalnej dla województwa podlaskiego. To sprawiło, że jako jedyna w tej edycji plebiscytu sięgnęła po dwie statuetki.

Tegoroczne wyniki plebiscytu pokazują także rosnącą popularność kuchni azjatyckiej wśród zamawiających jedzenie online. W zestawieniu nagrodzono aż osiem restauracji serwujących dania inspirowane kuchnią Japonii, Korei czy Tajlandii. Tytuł Sieci Roku zdobyła restauracyjna marka Koku Sushi, która wywodzi się z Białegostoku.

Inni laureaci Pyszne.pl Awards 2025

Wśród zwycięzców tegorocznego plebiscytu znalazły się także lokale wyróżnione w różnych kategoriach kulinarnych.

Najpyszniejszy Kebab: Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski (Zabrze)

Włoska Uczta: Boskie Ciao pizza-birra-vino (Szczecin)

Roślinne Inspiracje: Turlaj Klopsa Karmelicka (Kraków)

Nowe Smaki: Taverna Akropolis Rynek (Wrocław)