To imię stworzył Adam Mickiewicz. Na Litwie oznacza „piękną”

Imię Grażyna pojawiło się w polskiej kulturze w XIX wieku. Zostało wprowadzone przez Adama Mickiewicza w poemacie „Grażyna”. Utwór opowiada historię księżnej litewskiej, która staje na czele walki z Krzyżakami. To właśnie na potrzeby tej literackiej postaci poeta stworzył nowe imię. Z czasem zaczęło ono funkcjonować poza literaturą i trafiło do codziennego użycia wśród Polaków. Według informacji ze strony dane.gov.pl, w Polsce jest 223 100 kobiet o imieniu Grażyna.

Litewskie korzenie i znaczenie

Choć samo imię zostało wymyślone przez Mickiewicza, jego brzmienie nie było przypadkowe. Badacze wskazują, że poeta inspirował się litewskim słowem „graži”, które oznacza „piękna”. W ten sposób imię Grażyna można interpretować jako określenie kobiety pięknej. Nawiązywało to do charakteru i wizerunku bohaterki poematu.

Popularne imię w Polsce

Po publikacji utworu Mickiewicza imię zaczęło zyskiwać popularność. Z biegiem lat stało się jednym z częściej nadawanych żeńskich imion w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Dziś imię Grażyna jest nadawane rzadziej, jednak nadal pozostaje rozpoznawalne. Jego literackie pochodzenie sprawia, że jest jednym z ciekawszych przykładów imion stworzonych przez pisarzy.

