Królewska twierdza na Podlasiu. Zamek w Tykocinie skrywa burzliwą historię

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-02-24 13:11

Zamek w Tykocinie to jeden z najważniejszych obiektów historycznych w regionie. Mimo że turyści oglądają dziś zrekonstruowaną bryłę, budowla ta była niegdyś potężną twierdzą królewską. Przez lata służyła jako arsenał i skarbiec, stanowiąc strategiczny punkt oporu na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej.

Królewska twierdza w Podlaskiem. Co kryje zamek w Tykocinie?

i

Autor: jch

Zlokalizowany w województwie podlaskim zamek w Tykocinie przez wieki uchodził za jeden z istotniejszych punktów obronnych Rzeczypospolitej. Choć współczesna forma jest efektem rekonstrukcji, historia tego miejsca sięga XVI wieku. Dzieje warowni są ściśle powiązane z panowaniem króla Zygmunta II Augusta.

Polecany artykuł:

Rekord w Puszczy Białowieskiej. Policzono żubry

Strategiczna rola warowni

W połowie XVI stulecia władca postanowił rozbudować istniejące umocnienia, nadając im formę murowanej twierdzy. Zamek pozwalał kontrolować przeprawy przez Narew oraz szlaki prowadzące w stronę Litwy, co zapewniało mu kluczową pozycję. W jego murach przechowywano część królewskiego skarbca i arsenału, więc obiekt pełnił funkcje obronne, magazynowe oraz reprezentacyjne.

Wiek XVII przyniósł kres świetności warowni, która została poważnie zniszczona w trakcie działań wojennych. Z czasem obiekt tracił na znaczeniu, a w XVIII wieku rozpoczęto proces jego rozbiórki. Przez długie lata po dawnej potędze zamku świadczyły jedynie zachowane fragmenty murów i fundamenty.

Polecany artykuł:

Zimą wygląda bajkowo. Ten zamek znacie z produkcji Disneya

Nowe życie zabytku

Dzisiejszy wygląd twierdzy to rezultat prac budowlanych przeprowadzonych na początku XXI wieku. Odbudowa bazowała na wynikach badań archeologicznych oraz dostępnych źródłach historycznych. Obecnie zamek pełni rolę muzeum i stanowi rozpoznawalny symbol historycznego dziedzictwa regionu.

To najładniejsze miasteczko w woj. podlaskim. Sztuczna inteligencja wybrała miejsce jak ze snu!
Galeria zdjęć 98
tykocin