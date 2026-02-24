Alert IMGW dla woj. podlaskiego. Ostrzeżenie I stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla województwa podlaskiego. Alert obowiązuje od wtorku, 24 lutego od godz. 18 do środy, 25 lutego do godz. 9. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, co może znacząco pogorszyć warunki na trasach w regionie. Ostrzeżenie obejmuje całe województwo podlaskie. Jak wynika z prognoz, po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu dojdzie do spadku temperatury, co spowoduje zamarzanie mokrej nawierzchni jezdni i chodników.
IMGW informuje, że temperatura minimalna wyniesie około -1°C, natomiast przy gruncie spadnie do około -3°C. W takich warunkach szczególnie niebezpieczne mogą być lokalne oblodzenia, niewidoczne dla kierowców i pieszych.
Ostrzeżenie będzie obowiązywać:
- od 24 lutego 2026 r., godz. 18:00
- do 25 lutego 2026 r., godz. 9:00
Ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Równolegle w części województwa podlaskiego obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Alerty tego typu wydano także dla innych regionów północnej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed roztopami mają wygasnąć we wtorek wieczorem.