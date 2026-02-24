Ponad 7 tysięcy Polek nosi to imię. Jest krótkie i brzmi światowo

Baza numerów PESEL dostarcza twardych dowodów na zmianę upodobań polskich rodziców. Z oficjalnych danych wynika, że obecnie imię Emma nosi w Polsce 7107 kobiet. Te statystyki pokazują wyraźną zmianę tendencji, gdyż jeszcze kilkanaście lat temu ten wybór uchodził za rzadkość. Dziś to krótkie miano zerwało z etykietą zagranicznej nowinki i na stałe weszło do głównego nurtu nazewniczego nad Wisłą.

Germańskie korzenie i znaczenie

Geneza tego imienia sięga języków germańskich. Etymolodzy wskazują na pochodzenie od słów „ermen” lub „irmin”, które tłumaczy się jako „wielka” bądź „potężna”. Choć w Europie Zachodniej funkcjonuje od stuleci, w naszym kraju prawdziwy renesans przeżywa dopiero w XXI wieku. Rodzice doceniają przede wszystkim jego prostotę oraz uniwersalny charakter, dzięki któremu jest łatwo wymawiane pod każdą szerokością geograficzną.

Czytaj też: AI wybrała idealne imię dla psa w 2026 roku. Aż 878 Polek nosi to imię

Nie bez znaczenia dla rosnącej popularności jest obecność tego miana w świecie show-biznesu i sportu. Do jego rozpowszechnienia przyczyniła się między innymi brytyjska gwiazda Emma Watson, doskonale znana z sagi o Harrym Potterze. W Hollywood triumfy święci również laureatka Oscara, Emma Stone. Na listę znanych imienniczek wpisują się także postacie ze świata mody, jak modelka Emma Heming Willis, oraz sportu, czego przykładem jest mistrzyni US Open, tenisistka Emma Raducanu.

Czytaj :też Najpopularniejsze imiona. To imię dla dziewczynki kojarzy się z delikatnością

Silna obecność w popkulturze sprawia, że imię to kojarzy się z nowoczesnością. Analiza danych demograficznych wskazuje jednoznacznie, że Emma przestała być niszowym wyborem. Obecnie jest to jedna z tych opcji, która z roku na rok systematycznie zyskuje na znaczeniu w rankingach imion nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski