Policyjny pościg. Kierowca na amfie i z pięcioma sądowych zakazami

Policjanci z zambrowskiej patrolówki chcieli zatrzymać do kontroli Audi, które nie zatrzymało się przed znakiem STOP na jednym ze skrzyżowań. Mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać, a podczas ucieczki jechał całą szerokością jezdni. W pościg włączył się drugi patrol.

- Funkcjonariusze zdecydowali się na użycie radiowozu, aby zakończyć niebezpieczny pościg. Uderzenie w lewy tylny bok audi doprowadziło do zatrzymania pojazdu - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Policjanci byli zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego, a także wybić szybę w aucie i siłą wyciągnąć mężczyznę z pojazdu.

Amfa i zakazy

Jak się okazało 37 - latek ma aż 5 sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, które obowiązują dożywotnio. Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność amfetaminy w jego organizmie. Kolejne narkotyki znaleziono w jego mieszkaniu.