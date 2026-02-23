Najlepsze restauracje azjatyckie w Białymstoku. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsze restauracje azjatyckie w Białymstoku - LISTA
Kiedy mamy ochotę na kulinarną podróż do Azji, poszukujemy miejsc, które urzekną nas autentycznymi smakami, aromatycznymi przyprawami i egzotycznymi potrawami. Czy to spontaniczny lunch, rodzinny obiad z nutką orientu, czy elegancka kolacja we dwoje, restauracje azjatyckie oferują bogactwo doznań. Od pikantnych curry, przez delikatne rameny, po świeże dania z woka – możliwości są niemal nieograniczone. Nic dziwnego, że wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja azjatycka w Białymstoku? Przygotowaliśmy zestawienie, które pomoże Wam odkryć perełki na gastronomicznej mapie miasta.
- CẢM ƠN
- Adres: Kombatantów 18A, 15-110 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Żałuję że tak późno trafiliśmy do tej restauracji. Bardzo ciekawe miejsce na kulinarnej mapie Białegostoku. Byliśmy w CAM ON w niedzielę na obiedzie. Niestety bez rezerwacji nie ma szans na znalezienie wolnego stolika. Obsługa rewelacyjna, bardzo miły pan, chętnie dzielił się wiedzą na temat poszczególnych dań jak i sposobu picia kawy z mlekiem skondensowanym. Czas oczekiwania na zamówione jedzenie krótki (15-20 min) jak na taki ruch w restauracji. No a jedzenie, no cóż na pewno zdjęcia tego nie oddadzą ale naprawdę rewelacja. Wszystko super doprawione i fajne porcje. Trochę za mało mięsa. Ale i tak bardzo polecam."
- Mama Thai Restauracja Tajska Białystok
- Adres: Mikołaja Kopernika 2/lokal U11, 15-367 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Byłam z mężem na wczesnym obiedzie niedzielnym i zamówione dania przyszły po 15 minutach od złożenia zamówienia więc bardzo szybko. Smakowało mi moje danie, mąż też był zadowolony. Świetnie podana herbata z pysznym ciasteczkiem od razu po zamówieniu. Polecam. Dania smaczne, składniki świeże, kurczak mięciutki w punkt. Polecam. Podkreślam ze to nie sa dania które mozna porównać do chinskiego fast food."
- Chinatown Bistro
- Adres: R. Kaczorowskiego 14/lok U7, 15-375 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo smaczne, porcje spore. Zamówiliśmy przekrój karty od zupy, pierożków przez wieprzowinę, kurczaka i kaczkę. Wszystko godne polecenia. Wystroj lokalu bardzo przytulny. Obsługa miła i pomocna. Ceny średnie. Z napojami na osobę średnio około 60/70zł. Niestety urządzenie które zamontowane jest w drzwiach wejściowych bardzo uprzykrzało nam pobyt w tym miejscu, co niestety psuło ogólny klimat."
- Kitsune. Kuchnia Azjatycka
- Adres: Warszawska 1A, 15-062 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre miejsce z przyjemną atmosferą i świetną obsługą. Dania są zawsze świeże i wyjątkowo smaczne. Rameny wyśmienite. A jakie są herbatki! Mmm!.. Zdecydowanie polecam tę restaurację."
- Zielony Wietnam Hot Pot
- Adres: Chełmska 6, 15-372 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Miałem ochotę na danie z kuchni azjatyckiej i się nie zawiodłem. Byliśmy w środę około 1830, stoliki były dostępne bez problemu. Zamówienie składa się przy kasie, obsługa bardzo sprawnie i szybko przyniosła zamówienie do stolika. Zamówiliśmy zupę PHO - bardzo dobry wywar, duża ilość kurczaka i makaronu w środku, co w połączeniu ze świeżą czerwoną cebulą dało smaczne połączenie. Na drugie wzięliśmy kurczaka po seczuańsku, wieprzowinę z warzywami i żółte curry z kurczakiem. Wszystkie te dania podane są na półmisku, a ryż i surówka na oddzielnym talerzyku. Porcje bardzo duże, warzywa usmażone w punkt - chrupkie i soczyste, duża ilość mięsa. Całość bardzo smaczna, zaspokoiła moją chęć na kuchnię azjatycką. Ceny jak na 2025 dość przystępne - zupa 21 zł, drugie danie ok. 37 zł. Serdecznie polecam, bardzo dobre jedzenie, szybko podane i miła atmosfera."
- Bar BiBi Kuchnia Azjatycka
- Adres: Wiejska 43, 15-351 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Nie piszę za zwyczaj opinii, ale te miejsce mni zachwyciło. Niewielkie ceny, duże porcje. Jedzenie było przepyszne! I dodam też, że obsługa była bardzo miła. Odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące dań. Co bym podkreśliła - lokal nie jest jakiś bardzo ładny - typowy bar. Ale to miejsce z pełnym przekonaniem polecam."
- Miejska Miska by Mama Thai
- Adres: Legionowa 6, 15-099 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Smaczne jedzenie i super obsługa, może i czasem pomylą zamówienie ale potrafią sami się przyznać i dobrze zrekompensować pomyłkę. Dobre miejsce by zjeść coś ciekawego, chwilę odpocząć i miło spędzić czas."
- Wok Wiet Kuchnia Wietnamska
- Adres: Henryka Sienkiewicza 66, 15-002 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie Solidne porcjeKrewetki duże a nie tak jak w wielu tego typu lokalach malutkie koktajlowe. Prawdziwy Wiatnamczyk obsługuje. Człowiek bardzo miły. Do stolika podane Sos przyniósł jak poprosiłem. Polecam lokal"
- BAR HANOI - Najlepszy Bar Chiński Białystok
- Adres: Kawaleryjska 17A/lok 10, 15-324 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miejsce z zewnątrz może nie zachęcające, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy w pobliżu przejazdem i ryzykujemy. Wzięliśmy zupę na ostro,rybę w pięciu smakach i kurczaka. Porcje solidne, ciepłe i naprawdę dobre. Ceny ok. Naprawdę polecamy"
- Baanko
- Adres: Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam – to chyba jedyny bar azjatycki w Białymstoku, a może i w całej Polsce, który jest prawie całkowicie bezglutenowy (tylko trzy dania w menu zawierają gluten). Rozmawiałem z bardzo miłym panem, prawdopodobnie właścicielem, który wyjaśnił mi, że sos sojowy przygotowują samodzielnie na bazie Maggi, dzięki czemu nie zawiera glutenu. Do zagęszczania potraw używają mąki ziemniaczanej. Mam celiakię i po posiłku czułem się świetnie. Poza tym jedzenie jest pyszne, porcje ogromne, ceny bardzo przystępne – jednym słowem, nie żałują jedzenia! Na pewno będę często zamawiał przez aplikacje typu Wolt."