Najlepsze restauracje włoskie w Białymstoku. TOP 10 - gdzie zjeść najlepszą pizzę i makaron?

Najlepsza restauracja włoska Białystok - LISTA
Niezależnie od tego, czy szukacie idealnego miejsca na romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze, kuchnia włoska zawsze jest doskonałym wyborem. Aromatyczne zioła, świeże składniki i pasja do gotowania sprawiają, że dania z Półwyspu Apenińskiego podbijają serca na całym świecie. Wielu mieszkańców i turystów w Białymstoku zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszą restaurację włoską w Białymstoku?
- Trattoria Angelino Pasta Wino
- Adres: Jerzego Waszyngtona 26A/U1, 15-304 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Niewielki klimatyczny lokal, makarony na wysokim poziomie, jednak czegoś zabrakło do wywołania we mnie zachwytu. Obiektywnie dania były przyrządzone prawidłowo. Z chęcią przy kolejnej okazji spróbuję innych pozycji, być może znajdę coś bardziej odpowiedniego dla siebie bo wybór jest bardzo duży. Polecam dla wszystkich fanów makaronu."
- Farina Napoletano Vero Pizza Białystok Najlepsza Restauracja Włoska
- Adres: Jurowiecka 19/u5, 15-101 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejsce z pięknym wystrojem i niesamowitym klimatem. Od wejścia czuć dobrą atmosferę między obsługą. Pizza ma nietypowe ciasto jak na neapolitańskie niemniej jest przepyszną alternatywą dla ,,mokrych” neapolitan. Carbonara bardzo smaczna. Warto się wybrać i skosztować też menu sezonowego. Farina to miejsce tworzone z pasją i wiedzą na temat włoskiej kuchni. Polecam z czystym sumieniem i będę wracać podczas wizyt w Białymstoku."
- Włoska Sztuka Białystok
- Adres: Krakowska 11, 15-875 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Czy to najlepsza pizza w Białymstoku ? To zależy od gustu. Czy to najlepsza pizza neapolitańska? Tak! Ciasto świetnie napowietrzone, równomiernie upieczone. Mozzarella mleczna, pomidory słodkie! Obsługa przemiła, oliwa za darmo przy jedzeniu w lokalu. Wystrój średni ale to nie problem"
- Restauracja eatallo Pizza Białystok
- Adres: Lipowa 4, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna, miła restauracja. Super chwyty marketingowe (rabaty i menu fajnie ogarnięte pod względem informacji). Super cola włoska Molecole i pizze też prześwietne. Wystrój ładny, dobry na romantyczne wyjścia."
- Papa Pasta Restauracja
- Adres: Rzemieślnicza 40/1U, 15-773 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zamówione spaghetti aglia olio z krewetkami bardzo smaczne, lekko pikantne, dużo czosnku, co ja akurat lubię, u koleżanki ośmiorniczka, tez była zadowolona, deser rewelacyjny -fondant czekoladowy. Drinki ok. Polecam, i na pewno wrócę, szczególnie na fondanta."
- Papa Pasta Centro
- Adres: Jurowiecka 11/U1, 15-001 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byliśmy wczoraj z żoną po raz pierwszy, ale nie ostatni. Cena adekwatna do jakości i smaku. Zamówiłem burgera z blanszowanym szpinakiem i czosnkiem, piklowaną cebulą, sosem gorgonzolowo-orzechowym i chutney z boczku, SMACZNIEJSZEGO BURGERA NIE JADŁEM. Żona zamówiła Lasagne Papa Pasta, które także było na wysokim poziomie. Polecamy i wrócimy. Oby tak dalej!"
- Restauracja Trufla i Wino
- Adres: Ulica Piękna 2/lok.1A, 15-282 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam Restaurację Trufla i Wino każdemu kto ceni jakościową kuchnię z miłością do gotowania. Pizza spod ręki Pizzaiolo jest nie do opisania. Bogactwo smaków, różne konsystencje dobranych dodatków i ciasto chrupiące na zewnątrz i przepięknie wyrośnięte na brzegach sprawiają, że w mojej opinii lepszej pizzy neapolitańskiej canotto w Białymstoku nie znajdziecie a i we Włoszech nie jest ona często spotykana. Syn jest miłośnikiem steków spod ręki Szefa. Tu również jakość mięsa i najważniejszy dodatek w postaci miłości do gotowania jest odczuwalny na talerzu. Lubimy też tatara z dodatkiem świeżo wypiekanego chlebka, nie pamiętam jak to się nazywa w menu niemniej jednak polecam dla miłośników surowego mięsa. Wyszła trochę laurka jednak nie zmieniłbym ani jednego slowa kompletującego Restauracje ponieważ czuć tu serce do gotowania. Obsługa kelnerska również należy do znakomitych. Zarówno Pani jak i Pan, który nas obsługiwali byli bardzo uprzejmi i nie nachalni, dbali aby nic nam nie brakowało. Oczywiście każdy ma swoje smaki i gusta kulinarne wiec najlepiej jak spróbujecie sami …"
- Piu'di Pizza
- Adres: Grochowa 3, 15-423 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jeśli zastanawiacie się nad wyborem, pizza z mortadelą i pistacjami to strzał w dziesiątkę. Słonawe pistacje świetnie przełamują delikatność wędliny, a oliwa i świeża bazylia dopełniają całości. Ciasto ma ten charakterystyczny, 'panterkowy' wypiek i rozpływa się w ustach. Czuć, że to nie jest zwykła pizza, tylko pasja do włoskiej kuchni. Na pewno wrócę po więcej!"
- Restauracja Oregano – Pizzeria w Białymstoku z jedzeniem na miejscu i na dowóz
- Adres: Transportowa 2a/Lokal 10, 15-399 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Restauracja Oregano w Białymstoku bardzo miło mnie zaskoczyła. Lokal ładnie wykończony, bez żadnego krzyku czy przepychu. Duży wybór dań dla każdego, pizzę burgery sałatki czy makarony. Znajdą się też pozycje sezonowe. Ja zamówiłem krem z pomidorów. Zupka rozgrzewająca, delikatnie pikantna podana z wypiekanym na miejscu chlebkiem. Pizza sezonowa góralska dla smakoszy oscypków i dżemów żurawinowych. Syta, dobra, pełna smaków. Obsługa bardzo miła, dbająca o komfort klienta. W toalecie zaskoczenie w postaci koszyczka ratunkowego (coś jak na weselach). Napewno tutaj wrócę, Patryk"
- Bella Vita
- Adres: Rynek Kościuszki 22, 15-426 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Tym razem po obiedzie z małżonką wybraliśmy się do Bella Vita na Ryku Kościuszki na kawę, herbatę tort bezowy i lody. Popołudnie było piękne i słoneczne. Skorzystaliśmy tym razem ze stolików na zewnątrz. Bardzo szybko Pani kelnerka dostarczyła nam meni i bardzo szybko złożyliśmy zamówienie. Po kilku minutach wszystko było bardzo ładnie podane.Lody były bardzo dobre jak zwykle, a kawa mrożona WHITE RUSSIAN COFE wspaniała. Polecam"