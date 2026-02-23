Horror w Walentynki. 27-latka utonęła w balii ogrodowej. 35-latek trafił do aresztu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-02-23 11:02

Dramatyczne wydarzenia w powiecie augustowskim. 35-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany w związku z tragiczną śmiercią 27-letniej kobiety, do której doszło 14 lutego. Śledztwo w tej sprawie ujawniło również inne poważne przestępstwa, których miał dopuścić się podejrzany.

Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

i

Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Tragedia w Walentynki. 27-latka utonęła w balii ogrodowej

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 lutego w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego. Służby zostały wezwane w sprawie śmierci młodej, 27-letniej kobiety. Kluczowe dla śledztwa okazały się wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok, które jednoznacznie wskazały utonięcie w balii ogrodowej jako przyczynę zgonu. Policjanci z Augustowa pod nadzorem miejscowej prokuratury natychmiast rozpoczęli intensywne czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek w Janowiczach. Auto uderzyło w łosia, kierowca nie żyje

35-latek aresztowany. Mężczyzna ma na koncie inne przestępstwa?

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że sprawa może mieć znacznie szerszy kontekst. Szeroko zakrojone działania funkcjonariuszy z Augustowa doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mężczyzny, którego prokuratura powiązała ze zdarzeniem. Co więcej, śledczy odkryli, że mógł on dopuścić się również innych poważnych przestępstw na szkodę kolejnych osób. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl

Białystok Radio ESKA Google News

Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje [GALERIA]

Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje
Galeria zdjęć 7
Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię
walentynki
Policja
podlasie
województwo podlaskie