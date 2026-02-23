Tragedia w Walentynki. 27-latka utonęła w balii ogrodowej

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 lutego w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego. Służby zostały wezwane w sprawie śmierci młodej, 27-letniej kobiety. Kluczowe dla śledztwa okazały się wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok, które jednoznacznie wskazały utonięcie w balii ogrodowej jako przyczynę zgonu. Policjanci z Augustowa pod nadzorem miejscowej prokuratury natychmiast rozpoczęli intensywne czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy.

35-latek aresztowany. Mężczyzna ma na koncie inne przestępstwa?

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że sprawa może mieć znacznie szerszy kontekst. Szeroko zakrojone działania funkcjonariuszy z Augustowa doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mężczyzny, którego prokuratura powiązała ze zdarzeniem. Co więcej, śledczy odkryli, że mógł on dopuścić się również innych poważnych przestępstw na szkodę kolejnych osób. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl

