Tragiczny wypadek w Janowiczach. Auto uderzyło w łosia, kierowca nie żyje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-19 16:28

Tragedia na trasie Stanisławowo–Wojszki. W czwartkowe południe samochód osobowy zderzył się z łosiem. Niestety, życia kierowcy nie udało się uratować. Służby pracują na miejscu zdarzenia, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Tragiczny wypadek w Janowiczach. Auto uderzyło w łosia, kierowca nie żyje

i

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 19 lutego, około godziny 12. Na lokalnej drodze w miejscowości Janowicze, łączącej Stanisławowo z Wojszkami, samochód osobowy uderzył w łosia. Siła zderzenia była ogromna. Prowadzący pojazd mężczyzna podróżował sam. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Polecany artykuł:

Śmierć 27-latki w ogrodowej balii. Romantyczny wieczór zakończył się koszmarem

Utrudnienia i objazdy

Obecnie teren wypadku jest zabezpieczony przez policję oraz służby ratunkowe, które prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Trasa pozostaje nieprzejezdna, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Funkcjonariusze z Białegostoku wyznaczyli alternatywne trasy przejazdu dla zmotoryzowanych.

"- Droga w Janowiczach nadal jest zablokowana i przez najbliższe godziny nadal będzie. Objazd drogami lokalnymi bądź przez Juchnowiec lub DK 19" - przekazała Agnieszka Skwierczyńska z KMP Białystok.

Wypadek na autostradzie A4
tragiczny wypadek