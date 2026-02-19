11-latek zjadł pączka i trafił do szpitala. Szokujące, co było w środku! Matka zawiadomiła policję

Szokujące zdarzenie w jednej ze szkół na terenie powiatu suwalskiego. 11-letni chłopiec zjadł pączka z atramentem, którego – jak wynika ze zgłoszenia – otrzymał od kolegi. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

  • Zdarzenie miało miejsce 12 lutego, w tłusty czwartek
  • 11-latek w szkole zjadł pączka z atramentem
  • Chłopiec trafił do szpitala i otrzymał pomoc medyczną
  • Policja prowadzi czynności wyjaśniające
  • Postępowanie dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo

Do sytuacji doszło 12 lutego, w tłusty czwartek, ale dopiero w środę (18.02) policjanci przyjęli zawiadomienie od matki chłopca. - Poinformowała, że jej 11-letni syn w jednej ze szkół na terenie powiatu suwalskiego zjadł pączka z atramentem, którego miał otrzymać od kolegi - przekazał podkom. Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Po zjedzeniu pączka z atramentem 11-latek wymagał interwencji lekarzy.

Sprawą zajmują się obecnie funkcjonariusze. - Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności w tej sprawie. Gromadzą materiał dowodowy oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia w ramach postępowania prowadzonego w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo - przekazał podkom. Karol Górski z KMP Suwałki.

Na tym etapie nie podano, w jaki sposób atrament znalazł się w pączku ani czy zdarzenie było celowym działaniem.

