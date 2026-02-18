Interwencja w domu z niemowlęciem. Stan rodziców 9-miesięcznego chłopca zszokował służby

Policja interweniowała w Suwałkach 10 lutego 2026 roku.

Zgłoszenie dotyczyło kłótni w mieszkaniu, gdzie przebywało małe dziecko.

Rodzice byli pod silnym wpływem alkoholu: matka miała ok. 3 promile, ojciec aż 4.

Zaniedbany 9-miesięczny chłopiec został zabrany do szpitala.

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Suwałkach.

Opiekunom może grozić nawet 5 lat więzienia.

Alkoholowa libacja i awantura

Funkcjonariusze zapukali do drzwi jednego z suwalskich mieszkań 10 lutego 2026 roku około godziny 17:00. Powodem wizyty było zgłoszenie dotyczące głośnej awantury domowej w lokalu, w którym miało przebywać małe dziecko. Już od progu policjanci wyczuli silną woń alkoholu od 35-letniej kobiety. Wewnątrz przebywał również 40-letni ojciec dziecka. Ustalono, że partnerzy wspólnie biesiadowali, co doprowadziło do ostrej kłótni. Przeprowadzone badanie trzeźwości dało szokujące wyniki: mężczyzna miał w organizmie 4 promile alkoholu, a u kobiety alkomat wskazał blisko 2,8 promila.

Niemowlę wymagało hospitalizacji

W takim stanie nieodpowiedzialni dorośli sprawowali opiekę nad swoim 9-miesięcznym synem. Na miejsce niezwłocznie wezwano zespół ratownictwa medycznego, aby ocenił stan zdrowia chłopca. Medycy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu dziecka do szpitala. Niemowlę było zaniedbane, a na jego ciele widoczne były liczne odparzenia.

Śledczy badają sprawę

Nadzór nad dochodzeniem objęła Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Śledczy koncentrują się na ustaleniu, czy dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu oraz czy jego życie było bezpośrednio zagrożone. Analizowany jest również sposób sprawowania opieki rodzicielskiej przez parę. Ustalono, że rodzina mieszkała w Suwałkach od niespełna roku i do tej pory nie odnotowano tam żadnych interwencji policji.

"Równolegle do postępowania karnego, prokurator w ramach postępowania przed Sądem Rodzinnym, zweryfikuje jak wykonywana była władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w tej rodzinie" - informuje prokurator Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach

Konsekwencje prawne

Zgodnie z kodeksem karnym, za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciąży obowiązek opieki, grozi surowa kara. Rodzice mogą trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Jeżeli sąd uzna, że czyn został popełniony nieumyślnie, sprawcom grozi do roku pozbawienia wolności.