Hybrydy, które robią wrażenie. Dni Otwarte OMODA & JAECOO pod Białymstokiem

Jeśli myślisz o zmianie auta na nowoczesne, oszczędne i dobrze wyposażone, najbliższe dni mogą być idealnym momentem na podjęcie decyzji. W salonie Omoda & Jaecoo Top Auto Białystok ruszyły Dni Otwarte, podczas których klienci mogą nie tylko obejrzeć najnowsze modele, ale przede wszystkim usiąść za kierownicą i sprawdzić je w realnych warunkach.

Tematem przewodnim wydarzenia są nowoczesne hybrydy, które łączą dynamiczną jazdę, niskie zużycie paliwa i wysoki komfort codziennego użytkowania. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja zarówno dla kierowców miejskich, jak i tych, którzy często podróżują poza miasto.

OMODA 5 Hybrid – styl, technologia i realne oszczędności

Jedną z gwiazd Dni Otwartych jest OMODA 5 Hybrid – model, który przyciąga uwagę nowoczesnym designem i zaawansowaną technologią hybrydową. To auto zaprojektowane z myślą o kierowcach ceniących oszczędność, ale niechcących rezygnować z komfortu i nowoczesnych rozwiązań.

Podczas wydarzenia klienci mogą skorzystać z limitowanych korzyści finansowych, w tym:

6 000 zł,

atrakcyjnej pożyczki z ratą już od 1130 zł miesięcznie,

ubezpieczenia OC/AC za 1 zł.

OMODA 5 Hybrid to propozycja, która sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach do pracy, jak i podczas dłuższych tras, oferując płynną jazdę i niższe koszty eksploatacji.

JAECOO 7 Super Hybrid – hybrydowy SUV z charakterem

Drugim modelem prezentowanym podczas Dni Otwartych jest JAECOO 7 Super Hybrid z korzyścią nawet 13 000 zł w finansowaniu 0% – nowoczesny SUV, który łączy moc, dynamikę i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. To auto stworzone dla kierowców, którzy oczekują czegoś więcej: solidnej konstrukcji, komfortu podróżowania i innowacyjnych technologii wspierających kierowcę.

JAECOO 7 wyróżnia się nowoczesnym napędem hybrydowym, który zapewnia dynamiczną jazdę przy zachowaniu wysokiej efektywności. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i osób aktywnych, które chcą czuć się pewnie w każdych warunkach.

Sprawdź szczegóły na: TUTAJ.

Jazdy testowe – poczuj różnicę

Organizatorzy wydarzenia szczególnie zachęcają do jazd testowych, bo – jak podkreślają doradcy – technologię hybrydową najlepiej poznać w praktyce. Bezpośredni kontakt z autem pozwala sprawdzić komfort jazdy, reakcję na gaz, pracę napędu i nowoczesne systemy wspomagania.

Na miejscu czeka profesjonalna obsługa, indywidualne doradztwo i przyjazna atmosfera, która sprzyja spokojnemu wyborowi auta dopasowanego do potrzeb klienta.

Gdzie i kiedy?

Dni Otwarte OMODA & JAECOO trwają od 9 do 28 lutego w autoryzowanym salonie Top Auto Białystok:

📍 Krupniki 25, Białystok

📧 [email protected]

📞 +48 664 441 331

🕘 Godziny otwarcia:

pon.–pt. 9:00–18:00

sob. 10:00–15:00

Szczegóły ofert oraz warunki finansowania dostępne są bezpośrednio w salonie. To okazja, by przekonać się, że nowoczesna hybryda może być nie tylko ekologiczna, ale też opłacalna i pełna emocji.

