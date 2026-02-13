Dramatyczny wypadek w centrum handlowym. Dziewczynka spadła z ruchomych schodów

W środę (11.02) w centrum handlowym Suwałki Plaza doszło do dramatycznie wyglądającego wypadku. 8-letnia dziewczynka spadła z ruchomych schodów z wysokości kilku metrów. - Zdarzenie dotyczyło dziewczynki, która chwyciła się poręczy ruchomych schodów i została uniesiona ku górze, a następnie spadła z wysokości kilku metrów - powiedział reporterce Radia Eska podkom. Karol Górski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.

W chwili zdarzenia dziewczynka znajdowała się pod opieką ojca, a suwalscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

