Tu w Podlaskiem bezrobocie rośnie najszybciej. Urząd Statystyczny pokazał dane z powiatów

Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w woj. podlaskim

Jak wynika z komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2025 r., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia wyniosła 7,4%. To oznacza wzrost zarówno w porównaniu z listopadem (o 0,1 punktu procentowego), jak i w skali roku (o 0,4 punktu procentowego).

W urzędach pracy w regionie zarejestrowanych było 32 402 bezrobotnych. W ciągu miesiąca przybyło ich 591, a w porównaniu z końcem 2024 roku liczba ta była większa aż o 2048 osób. Kobiety stanowiły 42,3% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W samym grudniu 2025 roku zarejestrowano 3020 nowych bezrobotnych. To więcej niż miesiąc wcześniej, ale mniej niż rok temu. Jednocześnie w tym samym czasie z ewidencji wyrejestrowano 2429 osób.

Najwyższe bezrobocie w powiecie kolneńskim. Są też inne „czarne punkty” regionu

Dane pokazują, że największe problemy ma powiat kolneński. To właśnie tam stopa bezrobocia była najwyższa i wyniosła 13,7%. Wysokie wartości odnotowano także w powiecie sejneńskim (12,2%) oraz sokólskim (11,5%).

Na drugim biegunie znalazły się powiaty, w których bezrobocie jest zdecydowanie niższe. Najmniejszą stopę bezrobocia zanotowano w powiecie bielskim – 5,2%. Stosunkowo dobra sytuacja była też w Białymstoku (5,7%), a także w powiatach suwalskim i łomżyńskim, gdzie wskaźnik wyniósł po 5,9%. Różnice między powiatami są więc bardzo wyraźne. W praktyce oznacza to, że w części województwa sytuacja na rynku pracy jest ponad dwa razy trudniejsza niż w innych miejscach regionu.

Gdzie bezrobocie wzrosło najmocniej? Największa zmiana w Łomży

Urząd Statystyczny zwraca uwagę także na zmiany w skali roku. Stopa bezrobocia zwiększyła się w trzynastu powiatach województwa podlaskiego. Największy wzrost odnotowano w mieście Łomża – o 1,0 punkt procentowy.

Spadek bezrobocia zanotowano natomiast w czterech powiatach. Największą poprawę widać w powiecie sejneńskim, gdzie stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,7 punktu procentowego.

Coraz więcej bezrobotnych bez prawa do zasiłku

W raporcie zwraca uwagę jeszcze jedna istotna informacja. Na koniec grudnia 2025 roku bez prawa do zasiłku pozostawało 28 645 osób. To aż 88,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w regionie. W porównaniu z rokiem poprzednim udział tej grupy wzrósł o 1 punkt procentowy.

Dane pokazują więc, że zdecydowana większość osób pozostających bez pracy w województwie podlaskim nie ma wsparcia w postaci zasiłku.

Bezrobocie w Podlaskiem na tle miesięcy. Końcówka roku przyniosła wzrost

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w województwie podlaskim rosło pod koniec roku. W listopadzie stopa bezrobocia wynosiła 7,3%, natomiast w grudniu wzrosła do 7,4%.

Jednocześnie liczba bezrobotnych w grudniu przekroczyła 32 tysiące, co pokazuje, że sytuacja na rynku pracy w regionie w końcówce 2025 roku nie należała do stabilnych.

