W Białymstoku powstanie pierwszy sklep IKEA. Otwarcie jeszcze w tym roku!

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-11 13:04

Mieszkańcy województwa podlaskiego mogą szykować się na dużą zmianę. Jeszcze w tym roku w Białymstoku powstanie sklep IKEA w nowym, kompaktowym formacie. Zostanie otwarty w Galerii Zielone Wzgórze i ma połączyć pełen zakres usług znanych z dużych sklepów sieci z wygodą zakupów bliżej domu.

IKEA wycofuje prażoną cebulkę ze sprzedaży. Powodem błąd w oznaczeniu alergenów

i

Autor: Pexels.com
  • IKEA otworzy kompaktowy sklep w Białymstoku jeszcze w tym roku
  • Lokalizacja: Galeria Zielone Wzgórze
  • Powierzchnia sklepu: ok. 2500 mkw.
  • W ofercie ponad 2000 produktów dostępnych od ręki
  • Możliwość planowania kuchni i systemów przechowywania z projektantami
  • Na miejscu powstanie Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki
  • Sklep powstaje we współpracy IKEA Retail i Carrefour Polska

Nowa lokalizacja umożliwi nie tylko zakupy wyposażenia wnętrz, ale także planowanie kuchni czy systemów przechowywania. Na miejscu pojawi się również oferta gastronomiczna, z której marka jest dobrze znana. Sklep w Galerii Zielone Wzgórza będzie kontynuacją strategii IKEA, która po debiucie takiego konceptu w Bielsku-Białej w 2025 roku rozwija mniejsze formaty dopasowane do potrzeb klientów mieszkających poza największymi aglomeracjami.

Nowa przestrzeń zostanie uruchomiona na podstawie umowy pomiędzy IKEA Retail a Carrefour Polska. Sklep zajmie część powierzchni handlowej istniejącego hipermarketu, co ma być przykładem elastycznego podejścia do rozwoju sieci w Polsce.

Powierzchnia sklepu wyniesie około 2500 mkw., jednak mimo mniejszego metrażu oferta ma być szeroka.

Czytaj też: Najpopularniejsze imiona w woj. podlaskim. Imię dla dziewczynki kojarzy się z delikatnością

Co znajdzie się w sklepie IKEA w Galerii Zielone Wzgórze?

Mieszkańcy Podlasia zyskają dostęp do kilku kluczowych elementów oferty:

  • możliwość obejrzenia aranżacji wnętrz na miejscu
  • ponad 2000 produktów dostępnych od ręki, głównie akcesoriów domowych
  • zamawianie pełnego asortymentu IKEA z dostawą do domu lub odbiorem osobistym
  • usługi planowania kuchni oraz systemów przechowywania z udziałem projektantów IKEA
  • Bistro IKEA oraz Sklepik Szwedzki z popularnymi produktami spożywczymi

Sklep w Białymstoku stanie się częścią rozwijanej sieci wielokanałowej IKEA, która obejmuje nie tylko duże sklepy, ale także mniejsze formaty stacjonarne, sklep online, Studia Planowania oraz Punkty Odbioru Zamówień w całym kraju. Otwarcie w Galerii Zielone Wzgórze ma ułatwić mieszkańcom regionu dostęp do produktów i usług marki bez konieczności dalekich podróży.

Białystok
Galeria zdjęć 15
Białystok. Koszmarne zderzenie rowerzystów. Obaj trafili do szpitala
IKEA