W Białymstoku powstanie pierwszy sklep IKEA. Otwarcie jeszcze w tym roku!

IKEA otworzy kompaktowy sklep w Białymstoku jeszcze w tym roku

Lokalizacja: Galeria Zielone Wzgórze

Powierzchnia sklepu: ok. 2500 mkw.

W ofercie ponad 2000 produktów dostępnych od ręki

Możliwość planowania kuchni i systemów przechowywania z projektantami

Na miejscu powstanie Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki

Sklep powstaje we współpracy IKEA Retail i Carrefour Polska

Nowa lokalizacja umożliwi nie tylko zakupy wyposażenia wnętrz, ale także planowanie kuchni czy systemów przechowywania. Na miejscu pojawi się również oferta gastronomiczna, z której marka jest dobrze znana. Sklep w Galerii Zielone Wzgórza będzie kontynuacją strategii IKEA, która po debiucie takiego konceptu w Bielsku-Białej w 2025 roku rozwija mniejsze formaty dopasowane do potrzeb klientów mieszkających poza największymi aglomeracjami.

Nowa przestrzeń zostanie uruchomiona na podstawie umowy pomiędzy IKEA Retail a Carrefour Polska. Sklep zajmie część powierzchni handlowej istniejącego hipermarketu, co ma być przykładem elastycznego podejścia do rozwoju sieci w Polsce.

Powierzchnia sklepu wyniesie około 2500 mkw., jednak mimo mniejszego metrażu oferta ma być szeroka.

Co znajdzie się w sklepie IKEA w Galerii Zielone Wzgórze?

Mieszkańcy Podlasia zyskają dostęp do kilku kluczowych elementów oferty:

możliwość obejrzenia aranżacji wnętrz na miejscu

ponad 2000 produktów dostępnych od ręki, głównie akcesoriów domowych

zamawianie pełnego asortymentu IKEA z dostawą do domu lub odbiorem osobistym

usługi planowania kuchni oraz systemów przechowywania z udziałem projektantów IKEA

Bistro IKEA oraz Sklepik Szwedzki z popularnymi produktami spożywczymi

Sklep w Białymstoku stanie się częścią rozwijanej sieci wielokanałowej IKEA, która obejmuje nie tylko duże sklepy, ale także mniejsze formaty stacjonarne, sklep online, Studia Planowania oraz Punkty Odbioru Zamówień w całym kraju. Otwarcie w Galerii Zielone Wzgórze ma ułatwić mieszkańcom regionu dostęp do produktów i usług marki bez konieczności dalekich podróży.

