Gwałtowna zmiana aury w weekend. Synoptycy nie mają dobrych wieści

Synoptycy przewidują wyraźne ocieplenie 12 i 13 lutego, z dwucyfrowymi wynikami na termometrach na południu.

Początek weekendu minie pod znakiem łagodnej aury i braku mrozu w ciągu dnia.

Gwałtowne ochłodzenie uderzy w niedzielę, przynosząc na północnym wschodzie spadki temperatur do -8 stopni Celsjusza.

Początek miesiąca upłynął pod znakiem śniegu i niskich temperatur, jednak nadchodzące dni przyniosą chwilową ulgę. Według danych IMGW, 12 lutego na południu Polski termometry mogą wskazać nawet 11 stopni Celsjusza. Ocieplenie obejmie cały kraj, włącznie z biegunem zimna na Podlasiu. Zamiast śniegu spadnie deszcz, który miejscami może zamarzać, tworząc niebezpieczną gołoledź. Niestety, optymistyczne prognozy kończą się w niedzielę, 15 lutego 2026 roku.

Powrót srogiej zimy i opady śniegu

Druga połowa weekendu to powrót do zimowej rzeczywistości. Dodatnie temperatury utrzymają się jedynie na południowym zachodzie. W pozostałych regionach chwyci mróz, a najzimniej będzie tradycyjnie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Wraz z ochłodzeniem powrócą opady śniegu, co znacznie pogorszy warunki drogowe.

Temperatura maksymalna od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 2 stopni na południu. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu także o natężeniu umiarkowanym - czytamy w 5-dniowej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wygląda na to, że zimowa aura zrobiła sobie jedynie krótką przerwę. Kolejny tydzień rozpocznie się od ujemnych temperatur i świeżej porcji białego puchu. Służby apelują do uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Jezdnie i chodniki mogą być wyjątkowo śliskie, co stwarza duże zagrożenie. Warto na bieżąco śledzić lokalne komunikaty meteo.

