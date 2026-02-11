Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje

Nowy budynek nauk humanistycznych na kampusie UwB jest gotowy, trwają przygotowania do odbiorów.

Od 1 października ma z niego korzystać ok. 2 tys. studentów, doktorantów i pracowników.

W gmachu znajdą się m.in. wydziały filologiczny, historii, filozofii i studiów kulturowych.

Obiekt ma trzy kondygnacje i blisko 10 tys. m² powierzchni.

Budynek jest połączony łącznikiem z biblioteką uniwersytecką.

Koszt inwestycji to ok. 92,5 mln zł, z czego ponad 77 mln zł pochodzi z dotacji ministerialnej.

UwB planuje budowę siedziby nauk społecznych, ale potrzebuje na to dodatkowych środków.

Od października ma ruszyć akademicka linia autobusowa ułatwiająca dojazd do kampusu.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego ma docelowo pomieścić wszystkie wydziały uczelni. Najnowszą inwestycją jest gmach nauk humanistycznych, którego budowa ruszyła w 2024 roku i właśnie została zakończona. Rektor UwB dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB podkreślił, że to największa inwestycja uczelni od ponad dekady, a od 1 października z budynku będzie korzystać ok. 2 tys. studentów, doktorantów i pracowników.

W nowej siedzibie znajdą się m.in. wydziały filologiczny, historii, filozofii oraz studiów kulturowych. Budynek ma trzy kondygnacje i blisko 10 tys. m kw. powierzchni, jest też połączony łącznikiem z biblioteką uniwersytecką. Obiekt jest wyposażany, a przeprowadzka ma zakończyć się w wakacje.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 92,5 mln zł, z czego ponad 77 mln zł stanowiła dotacja ministerialna. Uczelnia finansuje rozwój kampusu także ze sprzedaży dotychczasowych budynków. W planach jest kolejny etap – budowa siedziby nauk społecznych, a od października ma ruszyć akademicka linia autobusowa ułatwiająca dojazd do kampusu.

