Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-11 9:11

Zakończyła się budowa w kampusie nowego gmachu nauk humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku, teraz rozpocznie się jego wyposażanie. Koszt inwestycji to ok. 92,5 mln zł. Studenci rozpoczną tam naukę 1 października.

  • Nowy budynek nauk humanistycznych na kampusie UwB jest gotowy, trwają przygotowania do odbiorów.
  • Od 1 października ma z niego korzystać ok. 2 tys. studentów, doktorantów i pracowników.
  • W gmachu znajdą się m.in. wydziały filologiczny, historii, filozofii i studiów kulturowych.
  • Obiekt ma trzy kondygnacje i blisko 10 tys. m² powierzchni.
  • Budynek jest połączony łącznikiem z biblioteką uniwersytecką.
  • Koszt inwestycji to ok. 92,5 mln zł, z czego ponad 77 mln zł pochodzi z dotacji ministerialnej.
  • UwB planuje budowę siedziby nauk społecznych, ale potrzebuje na to dodatkowych środków.
  • Od października ma ruszyć akademicka linia autobusowa ułatwiająca dojazd do kampusu.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego ma docelowo pomieścić wszystkie wydziały uczelni. Najnowszą inwestycją jest gmach nauk humanistycznych, którego budowa ruszyła w 2024 roku i właśnie została zakończona. Rektor UwB dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB podkreślił, że to największa inwestycja uczelni od ponad dekady, a od 1 października z budynku będzie korzystać ok. 2 tys. studentów, doktorantów i pracowników.

W nowej siedzibie znajdą się m.in. wydziały filologiczny, historii, filozofii oraz studiów kulturowych. Budynek ma trzy kondygnacje i blisko 10 tys. m kw. powierzchni, jest też połączony łącznikiem z biblioteką uniwersytecką. Obiekt jest wyposażany, a przeprowadzka ma zakończyć się w wakacje.

Czytaj też: Politechnika Warszawska będzie miała schron. Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie

Koszt inwestycji wyniósł ok. 92,5 mln zł, z czego ponad 77 mln zł stanowiła dotacja ministerialna. Uczelnia finansuje rozwój kampusu także ze sprzedaży dotychczasowych budynków. W planach jest kolejny etap – budowa siedziby nauk społecznych, a od października ma ruszyć akademicka linia autobusowa ułatwiająca dojazd do kampusu.

Zobacz też: Grzegorz przeszedł trzy zawały. Pierwszy, gdy miał 36 lat. "Wiedziałem, że zegar tyka"

Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje
Galeria zdjęć 7
Białystok. Młodzi ludzie wspinają się na ozdoby świąteczne
uniwersytet w białymstoku
Białystok