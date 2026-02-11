Najlepsza cukiernia Białystok - LISTA

Niezależnie od okazji – czy to zbliżający się Tłusty Czwartek, magia świąt Bożego Narodzenia, radosna Wielkanoc, huczne urodziny, imieniny, czy po prostu nagła, niezwalczona ochota na coś słodkiego – poszukiwanie idealnego miejsca, gdzie można zaspokoić swoje cukiernicze pragnienia, jest zawsze na topie. W Białymstoku, mieście pełnym smaków, wybór najlepszej cukierni może być wyzwaniem. Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, przygotowaliśmy ranking TOP 10 białostockich cukierni, bazując na opiniach i ocenach klientów.

Cukiernia Sowa Adres: Produkcyjna 84, 15-680 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "W tym roku zostałem stałym klientem tej wspaniałej kawiarni. Jestem miłośnikiem dobrej i wyśmienitej kawy. W Białymstoku znam praktycznie każdą kawiarnie jednak to miejsce zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie przede wszystkim przez jakoś podawanej kawy zawsze aromatyczna i estetycznie podana ale najważniejsze to wszystko zasługa rewelacyjnej ekipy która tam pracuje są najlepszymi baristami dziewczyny wiedzą wszystko o kawie są miłe potrafią dobrze doradzić zawsze uśmiechnięte - Kończąc moją opinię to powiem tak jeżeli chcecie napić się najlepszej kawy to tylko kawiarnia Sowa w Auchan na ul. Produkcyjnej" Fit Cake Białystok Adres: Jurowiecka 11/lok U3, 15-001 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Polubiłam tą „nie cukiernię” od razu. Już poprzednio słyszałam o niej wiele pozytywnych opinii, które okazały się być najszczerszą prawdą. Od tamtej pory regularnie tam chodzę i próbuje coraz to nowe słodkości. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: niektóre produkty są wegańskie, a makro i kaloryczność podane ;). Różnorodne napoje jakie można tu wypić nie odstają jakością od jedzenia. Ani razu się nie zawiodłam!!! Wystrój jest przepiękny, wszystko pasuje do siebie kolorystycznie. Atmosfera jest idealna, a obsługa miła, pomocna i sympatyczna. Każdemu poleciłabym to miejsce można nie tylko spędzić tu miło czas z rodziną, przyjaciółmi i drugą połówką, ale również znajdzie się tu spokojne miejsce do pracy i nauki. Podsumowując bardzo polecam tą miejscówkę!!! #lovefitcake Weronika Andrzejak" Cukiernia Madeline Adres: Artyleryjska 2A/lok 2u, 15-423 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Była to najlepsza matcha jaką piłam w Białymstoku. Przygotowana idealnie - matcha pumpkin spice nie posiadała w sobie za dużo słodyczy. Smaki były wyważone idealnie i co najważniejsze nie było w stanie wyczuć się sztucznych syropów. Jakość obsługi była naprawdę na wysokim poziomie, tak jak jakość wypieków. Wystrój dodawał bardzo miłej atmosfery. Napewno tutaj wrócę. 🍵🍰" Ciastki Patki Cukiernia Rzemieślnicza Adres: 42 Pułku Piechoty 72K/LOK. U1, 15-181 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Ciastki Patki to moje małe, słodkie odkrycie w Białymstoku – miejsce, do którego wracam z ogromną radością (i lekkim uzależnieniem 😄). Lokal jest kameralny, przytulny, czysty – po prostu bardzo dobrze się tam czuję. Ma swój urok, taki spokój i ciepło. Największym hitem jest dla mnie matcha – próbowałam w wielu miejscach, ale tutaj smakuje najlepiej. Zwłaszcza truskawkowa – delikatna, kremowa, naturalna, bez cienia goryczy. Prawdziwe mistrzostwo! Ciasta też są fantastyczne – każde, które próbowałam, było świetne, ale to z bananem i jagodami to totalne zaskoczenie – wilgotne, pełne smaku, nie do opisania. Tylko spróbować i zakochać się! No i obsługa – zawsze trafiam na przemiłe, uśmiechnięte kelnerki, które tworzą cudowną atmosferę. To miejsce naprawdę ma serce. Uwielbiam tu wracać 💛" Cukiernia Desejeto Adres: Henryka Sienkiewicza 52, 15-004 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce. Super obsługa. I genialne ciasta" Cukiernia Piekarnia Bezglutenowa Sweet Fit & Eat Adres: Legionowa 30/6, 15-281 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce w Białymstoku. Gofry bezglutenowe smakują jak prawdziwe gofry, co jest rarytasem dla celiaków. Doskonałe smaki też dań nie deserowych, idealne proporcje składników, do tego pyszne lody, rewelacyjna była też kawa. Dania obiadowo, lunchowo, śniadaniowe w bardzo szerokim wyborze. Na miejscu, na wynos, na zamówienie. Ponadto do kupienia pierogi, placki, naleśniki, itp... Cudowne miejsce. Za każdym razem będąc w Białymstoku na pewno odwiedzę." Cukiernia Mel Piotr Trzaska Adres: Litewska 1A, 15-611 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Tort zamówiony na przyjęcie weselne, co prawda nie ze ślubnych ale pięknie zrobiony ,w klimacie ślubnych , porzeczkowy, przepyszny . Nam bardzo smakował i wizualnie sztos. Osobiście bardzo polecam." Cukiernia Kinga - Białystok - Mieszka I Adres: Mieszka I 14/1, 15-054 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Pyszne regionalne ciasto. Przede wszystkim zależało mi na polecanym przez innych "marcinku". Nie zawiodłam się, był pyszny. Do tego świetna kawa. Na prezenty kupiłam sękacza. Był rewelacyjny. Polecam" Cukiernia Pani K. Adres: Sybiraków 4/lok u7, 15-204 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Z przyjemnością polecam tę cukiernię! Pyszne wypieki, świeże składniki i naprawdę świetna jakość. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo miła, uśmiechnięta i pomocna obsługa, która sprawia, że chce się tam wracać. Zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których zagląda się z przyjemnością 😊🍰" Cukiernia Słodka Dama Białystok | Cukiernia Artystyczna Adres: Ul. J, Waszyngtona 32/2, 15-304 Białystok, Polska

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Wspaniałe klimatyczne miejsce pełne pasji i wspaniałych cukierniczych wyrobów. Pani sprzedawczyni CUDOWNA OSOBA ♥️♥️ Zrobiliśmy w cukierni sesje zdjęciową i Pani zrobiła nam niespodziankę 😍☕🥮 Zapraszamy wszystkich który cenią sobie doznania smaku i pięknego klimatycznego wnętrza SŁODKIEJ DAMY"