Jagiellonia liderem. Imponujący start ekipy Adriana Siemieńca

Adrian Siemieniec idealnie nastroił maszynę w przerwie zimowej, mimo tego, że były problemy z pogodą na zgrupowaniu w Turcji, a do zespołu dołączyło pięciu nowych piłkarzy.

Drużyna ponownie pokazuje swój ofensywny charakter, a najważniejsze "strzelby" zespołu są w dobrej formie. Do tego bramki dokładają i młodzi i nowi zawodnicy. Słowem Jagiellonia ma czy straszyć w ataku, a do tego dobrze spisuje się defensywa drużyny.

Motor i Widzew wypunktowani

W meczu z Motorem Lublin ekipa Adriana Siemieńca wrzuciła w drugiej połowie szósty bieg i nie dała szans Motorowi strzelając trzy gole. W pierwszej połowie jedną bramkę dołożył Afimico Pululu.

Trzy gole Jagiellonia zaaplikowała wcześniej Widzewowi Łódź.

Idealne wejście w rundę wiosenną

Jagiellonia ma wymarzony początek w drugiej części sezonu Ekstraklasy. W dwóch spotkaniach zdobyła pełną pulę (6 pkt) i zameldowała się na fotelu lidera.

Ekstraklasowe ekipy, a szczególnie te mające apetyt na podium, nie mogą pochwalić się takim dorobkiem. 6 punktów wiosną ugrali jedynie Piast Gliwice i GKS Katowice, zespoły powiedzmy, ze środka tabeli.

Dobre nastroje

Jagiellonia samodzielnie przewodzi ekstraklasowej stawce i na fali jedzie do Krakowa na sobotni mecz z Cracovią, która zajmuje 5. lokatę

W następnym tygodniu do Białegostoku przyjeżdża włoska Fiorentina, zespół obecnie walczący o utrzymanie w Serie A.

Forma Jagiellonia pozwala patrzeć z dużym optymizmem na pojedynek z tak uznaną piłkarską marką.