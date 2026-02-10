Jesus Imaz wybrany zawodnikiem ostatniej kolejki Ekstraklasy. To jego gol

Paweł Jakubowski
2026-02-10 10:18

Snajper Jagiellonii wyróżniony przez Ekstraklasę. Najlepszym zawodnikiem 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy został Jesus Imaz.

Jesus Imaz

i

Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe Jesus Imaz

Jagiellonia w meczu inaugurującym piłkarską wiosnę w Białymstoku pokonała Motor Lublin 4:1. Trzeciego gola w tym meczu strzelił Jesus Imaz. Hiszpan popisał się piękna podcinką, przerzucając piłkę nad bramkarzem gości. 

Ponad setka

Trafienie w meczu z Motorem było już 106 golem Imaza w PKO BP Ekstraklasie  i jednocześnie przełamaniem po kilku meczach z czystym kontem. 

- Długo na to czekałem. Przez wiele meczów nie potrafiłem wykorzystać sytuacji. Z Motorem miałem jedną bardzo dobrą okazję, której nie zmarnowałbym. Mam nadzieję, że wkrótce dogonię Flavio Paixao i pobiję rekord - powiedział po meczu Imaz.

Paixao jest na razie najlepszym obcokrajowcem na polskich boiskach, bo ma na koncie 108 goli.

To przypomnijmy trafienie Imaza:

Przeczytaj także:
Jagiellonia ma nowego zawodnika. Do Żółto-Czerwonych dołączył Kajetan Szmyt
jagiellonia białystok