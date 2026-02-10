Jesus Imaz wybrany zawodnikiem ostatniej kolejki Ekstraklasy. To jego gol

Jagiellonia w meczu inaugurującym piłkarską wiosnę w Białymstoku pokonała Motor Lublin 4:1. Trzeciego gola w tym meczu strzelił Jesus Imaz. Hiszpan popisał się piękna podcinką, przerzucając piłkę nad bramkarzem gości.

Ponad setka

Trafienie w meczu z Motorem było już 106 golem Imaza w PKO BP Ekstraklasie i jednocześnie przełamaniem po kilku meczach z czystym kontem.

- Długo na to czekałem. Przez wiele meczów nie potrafiłem wykorzystać sytuacji. Z Motorem miałem jedną bardzo dobrą okazję, której nie zmarnowałbym. Mam nadzieję, że wkrótce dogonię Flavio Paixao i pobiję rekord - powiedział po meczu Imaz.

Paixao jest na razie najlepszym obcokrajowcem na polskich boiskach, bo ma na koncie 108 goli.

To przypomnijmy trafienie Imaza: