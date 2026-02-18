Jagiellonia Białystok kontra Fiorentina. Wraca Liga Konferencji

W czwartkowy wieczór (19.02) w Białymstoku emocji nie zabraknie. Jagiellonia Białystok zmierzy się w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA z ACF Fiorentiną. To nie będzie łatwe spotkanie, ale "Żółto-Czerwoni" wierzą, że dotychczasowe doświadczenie w europejskich pucharach okaże się pomocne. Obie drużyny walczą o awans do 1/8 finału.

Włoski gigant w Białymstoku

To będzie jedno z największych wyzwań w historii Jagiellonii. Fiorentina jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech. Starcie na pewno ucieszy kibiców - Fiorentina to mocna marka, ale przechodzi kryzys. We włoskiej lidze znajduje się w strefie spadkowej. "Violi" nie należy jednak lekceważyć. Zespół dwukrotnie znalazł się w finale Ligi konferencji (2023 i 2024) i choć ostatecznie nie wygrał, to na arenie europejskiej ma większe doświadczenie od Dumy Podlasia.

Walka o awans do 1/8 finału

Stawką dwumeczu jest awans do kolejnego etapu Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni Adriana Siemieńca w roku ubiegłym dotarli do ćwierćfinału rozgrywek i chcieliby ten sukces powtórzyć.

- Na pewno mega wyzwanie. Fajnie, że gramy ten pierwszy mecz u nas - mówi Norbert Wojtuszek. - Zrobimy wszystko, żeby rezultat był korzystny.

Mecz na Chorten Arenie w czwartek (19.02) o godz. 21:00. Rewanż tydzień później we Florencji o 18:45.

Bilety

Na czwartkowe spotkanie Jagiellonii z Fiorentiną możecie zgarnąć bilety. Słuchajcie uważnie Radia ESKA Białystok środę wieczorem (18.02) na 90,6 FM.