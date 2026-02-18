Śmierć 27-latki w ogrodowej balii. Romantyczny wieczór zakończył się koszmarem

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 14 lutego na terenie powiatu augustowskiego

Ofiarą jest 27-letnia kobieta, która zmarła podczas kąpieli w balii ogrodowej

Partner kobiety natychmiast przystąpił do reanimacji i zaalarmował służby

Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli porażenie prądem jako przyczynę śmierci

Sprawę nadzoruje prokuratura, która zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok

Tragiczny finał walentynek

Według ustaleń dziennikarzy "Faktu", para z Augustowa zaplanowała romantyczny wieczór na prywatnej posesji, korzystając z relaksu w ogrodowej balii. Sielanka została gwałtownie przerwana, gdy mężczyzna na moment opuścił zbiornik. Po powrocie dokonał przerażającego odkrycia, widząc swoją 27-letnią partnerkę leżącą bezwładnie w wodzie.

Walka o życie 27-latki

Reakcja mężczyzny była natychmiastowa. Niezwłocznie wyciągnął kobietę z wody i przystąpił do czynności ratunkowych, jednocześnie alarmując służby medyczne. Mimo błyskawicznej próby reanimacji i wezwania pomocy, finał okazał się tragiczny, a życia poszkodowanej nie zdołano ocalić.

Śledczy badają okoliczności

Dokładne przyczyny tego dramatu pozostają na razie niewyjaśnione. Jak informuje Fakt, partner ofiary został przesłuchany przez śledczych, a następnie zwolniony do domu. Wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, jednak szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.