Śmierć 27-latki w ogrodowej balii. Romantyczny wieczór zakończył się koszmarem

Jacek Chlewicki
2026-02-18 11:13

Święto zakochanych w powiecie augustowskim przybrało tragiczny obrót. Młoda para relaksowała się w ogrodowej balii, jednak chwila nieuwagi zakończyła się śmiercią 27-letniej kobiety. Została ona znaleziona przez partnera nieprzytomna w wodzie. Sprawę bada prokuratura, a wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek.

Znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną w balii. Młoda kobieta zmarła w walentynki. Tragedia

Autor: Ai/ Shutterstock
  • Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 14 lutego na terenie powiatu augustowskiego
  • Ofiarą jest 27-letnia kobieta, która zmarła podczas kąpieli w balii ogrodowej
  • Partner kobiety natychmiast przystąpił do reanimacji i zaalarmował służby
  • Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli porażenie prądem jako przyczynę śmierci
  • Sprawę nadzoruje prokuratura, która zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok

Tragiczny finał walentynek

Według ustaleń dziennikarzy "Faktu", para z Augustowa zaplanowała romantyczny wieczór na prywatnej posesji, korzystając z relaksu w ogrodowej balii. Sielanka została gwałtownie przerwana, gdy mężczyzna na moment opuścił zbiornik. Po powrocie dokonał przerażającego odkrycia, widząc swoją 27-letnią partnerkę leżącą bezwładnie w wodzie.

Walka o życie 27-latki

Reakcja mężczyzny była natychmiastowa. Niezwłocznie wyciągnął kobietę z wody i przystąpił do czynności ratunkowych, jednocześnie alarmując służby medyczne. Mimo błyskawicznej próby reanimacji i wezwania pomocy, finał okazał się tragiczny, a życia poszkodowanej nie zdołano ocalić.

Śledczy badają okoliczności

Dokładne przyczyny tego dramatu pozostają na razie niewyjaśnione. Jak informuje Fakt, partner ofiary został przesłuchany przez śledczych, a następnie zwolniony do domu. Wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, jednak szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.