Mężczyzna nie żyje. Auto roztrzaskało się na drzewie

Jacek Chlewicki
2026-02-23 12:36

Dramatyczny początek tygodnia w powiecie łomżyńskim. W poniedziałek przed południem na lokalnej drodze doszło do tragicznego zdarzenia, w którym życie stracił kierowca samochodu osobowego. Pojazd wypadł z trasy i roztrzaskał się o przydrożne drzewo. Na miejscu pracują śledczy wyjaśniający okoliczności wypadku.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Dramat w gminie Śniadowo

Służby ratunkowe otrzymały wezwanie w poniedziałek, 23 lutego, dokładnie o godzinie 10:22. Do zdarzenia doszło na odcinku drogi gminnej łączącej miejscowości Głębocze Wielkie i Śniadowo. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy, kierujący fordem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni. Rozpędzony samochód uderzył następnie w drzewo. Siła zderzenia była na tyle potężna, że życia mężczyzny siedzącego za kierownicą nie udało się uratować.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Teren wypadku został zabezpieczony przez policję. Obecnie trwają tam szczegółowe oględziny, a wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Zgromadzony materiał dowodowy oraz zabezpieczone ślady mają pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia i ustaleniu, dlaczego doszło do tej tragedii.

