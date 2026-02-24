61-latek podejrzany o pedofilię. Miał skrzywdzić dwie dziewczynki

Policjanci na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hajnówce zatrzymali 61-latka podejrzanego o przestępstwa o charakterze pedofilskim. - Informację o niepokojących zdarzeniach jedna z pokrzywdzonych dziewczynek przekazała policjantce po zakończonych w jej szkole zajęciach profilaktycznych - informuje oficer prasowy KPP w Hajnówce. Z ustaleń mundurowych i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce wynika, że mieszkaniec powiatu hajnowskiego w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, kilkukrotnie dopuścił się czynów pedofilskich w stosunku do dwóch znanych mu dziewczynek.

61-latek to znajomy ich rodziny, a skrzywdzone dziewczynki znały go od dziecka. Do niepokojących zachowań miało dochodzić w różnych miejscach. Zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w samochodzie mężczyzny, gdy zdarzało mu się przebywać z nimi na osobności.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 61-latkowi łącznie 4 zarzutów - dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych oraz kierowania wobec pokrzywdzonych gróźb bezprawnych w celu wywarcia na nie wpływu. Za te przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca powiatu hajnowskiego na okres 3 miesięcy. - Jak ustalili policjanci, kilka lat temu mężczyzna był już karany za czyny pedofilskie - dodaje oficer prasowy policji.