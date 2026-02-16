Które miasto na Podlasiu jest najpiękniejsze? To pytanie od lat wywołuje dyskusje wśród turystów i samych mieszkańców regionu. Jedni wskazują na Tykocin z jego barokową zabudową, inni na Drohiczyn malowniczo położony nad Bugiem, jeszcze inni na okolice Puszczy Białowieskiej. Postanowiliśmy jednak spojrzeć na sprawę z innej perspektywy i zapytać sztuczną inteligencję, które miasto w województwie podlaskim zasługuje na to miano. Odpowiedź była jednoznaczna - Supraśl.

Miasto, które narodziło się przez przypadek

Historia Supraśla sięga początku XVI wieku i nierozerwalnie wiąże się z działalnością prawosławnych mnichów. Według jednej z najbardziej znanych lokalnych legend, zakonnicy sprowadzeni początkowo do Gródka, zaczęli szukać bardziej ustronnego miejsca do życia i modlitwy, gdy w okolicy zrobiło się zbyt gwarno. Zawierzając swój los Bogu, zbudowali drewniany krzyż i puścili go z nurtem rzeki Supraśl, postanawiając osiąść tam, gdzie się zatrzyma. Miał to być rok 1500.

Choć to opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie, faktem jest, że właśnie na początku XVI wieku powstał tu monaster Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ufundowany przez Aleksandra Chodkiewicza. To wokół klasztoru zaczęła rozwijać się osada, dając początek miastu, które dziś jest jednym z najciekawszych historycznie miejsc na Podlasiu.

Supraśl - uzdrowisko z czystym powietrzem

Supraśl od lat kojarzony jest z ciszą, zielenią i wyjątkowym mikroklimatem. Miasto leży w otulinie Puszczy Knyszyńskiej i to właśnie rozległe lasy sosnowe, brak ciężkiego przemysłu oraz niewielki ruch samochodowy sprawiają, że jakość powietrza należy tu do jednych z najlepszych w regionie. Status uzdrowiska Supraśl uzyskał 28 grudnia 2001 roku. Potwierdzono wówczas jego walory klimatyczne oraz możliwość leczenia m.in. chorób układu oddechowego.

Supraśl - perła Podlasia

Supraśl - miasto wielu kultur. Tu nie sposób o nudę!

Supraśl to także symbol wielokulturowości Podlasia. Przez wieki przenikały się tu wpływy polskie, litewskie, białoruskie i rosyjskie. Najlepiej widać to w architekturze i tradycjach religijnych. Co jednak robić na miejscu? Okazuje się, że atrakcji jest całkiem sporo.

Wyjątkowym miejscem jest Muzeum Ikon - jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Multimedialna ekspozycja pozwala zanurzyć się w świecie prawosławnej sztuki sakralnej i zrozumieć jej duchowy wymiar.

Na uwagę zasługuje również Pałac Buchholtzów - neorenesansowa rezydencja przemysłowców z końca XIX wieku, w której dziś mieści się Liceum Plastyczne. Budynek, otoczony parkiem, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

Supraśl – najciekawsze atrakcje. Co warto zobaczyć?

Monaster Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Puszcza Knyszyńska

Bulwary nad rzeką Supraśl

Teatr Wierszalin.

