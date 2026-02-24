Rekord w Puszczy Białowieskiej. Policzono żubry

W polskiej części Puszczy Białowieskiej oraz na terenach przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności – poinformował Białowieski Park Narodowy. To stan populacji na koniec 2025 roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to wyraźny wzrost liczebności największego w Polsce stada tych zwierząt. Podczas zimowej inwentaryzacji przeprowadzonej rok temu wykazano 870 żubrów żyjących na wolności. Wówczas zwracano jednak uwagę, że ponad sto osobników przemieściło się z Puszczy Białowieskiej na teren nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej.

Jesienią ubiegłego roku zwierzęta te wróciły do Puszczy Białowieskiej. Jak wyjaśnił kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN Andrzej Karczewski, oznacza to, że realny przyrost populacji między 2024 a 2025 rokiem jest na poziomie liczby cieląt odnotowanych w ostatniej inwentaryzacji. W tym roku rozpoznano 176 cieląt, czyli młodych urodzonych w ubiegłym roku.

Czytaj też: To najpiękniejsze miasto Podlasia według AI. Ma ponad 500 lat, a za jego powstanie odpowiadają mnisi

Jak liczone są żubry?

Doroczne liczenie żubrów odbywa się zimą. Obejmuje nie tylko tereny leśne, ale również otwarte obszary przylegające do puszczy, gdzie zwierzęta wychodzą na żer. W działania zaangażowani są:

pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego,

naukowcy,

leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka,

wolontariusze.

W okresie śnieżnej i mroźnej zimy żubry chętnie gromadzą się w miejscach dokarmiania, co ułatwia ich obserwację. Pojedyncze osobniki można wytropić po śladach na śniegu.

Jak podał BPN, tegoroczna sroga zima sprzyjała liczeniu zwierząt. „Ułatwiło to przegląd stada wraz z oceną kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji, z podziałem na klasy wiekowe i płeć” – poinformowano w mediach społecznościowych parku.

Struktura stada

Podczas tegorocznej inwentaryzacji:

zaobserwowano 1176 żubrów,

rozróżniono 248 samców,

zidentyfikowano 505 samic,

w części przypadków nie ustalono płci z powodu dużej odległości,

potwierdzono obecność 176 cieląt.

Jak podkreślił Andrzej Karczewski, lokalnie na obszarze Puszczy Białowieskiej żubrów jest dużo. Część osobników wychodzi jednak na przedpola puszczy, gdzie żerują m.in. na rzepaku czy kukurydzy pozostawionej po zbiorach. Na zachowanie zwierząt wpływa dostępność pokarmu w lesie. W latach obfitych w żołędzie żubry rzadziej opuszczają kompleks leśny, natomiast w okresach suszy lub słabszego wzrostu traw częściej poszukują pożywienia poza nim.

Wędrówki między puszczami i monitoring

Powroty żubrów z Puszczy Knyszyńskiej do Białowieskiej nie są zjawiskiem nowym. Jak zaznaczył Karczewski, takie sygnały pojawiały się już wcześniej. Połączenie obu kompleksów leśnych sprzyja zwiększeniu różnorodności genetycznej pomiędzy stadami.

Czytaj też: "Nie urośnie już nic". Rolnik 12 godzin dziennie przegania żubry ze swojego pola

W ostatnim czasie jednemu z żubrów ze stada żyjącego na łąkach założono obrożę telemetryczną. Ma to pozwolić na dokładniejsze śledzenie przemieszczania się zwierząt i ustalenie, czy wracają do puszczy na okres letni oraz kiedy opuszczają jej teren.

Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze