Śmiertelny wypadek pod Łomżą. Kierowca osobówki zginął na miejscu

Dramatyczne sceny rozegrały się na odcinku trasy łączącej Łomżę z Nowogrodem. W rejonie skrętu do miejscowości Grzymały doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była ogromna, co przyniosło fatalne skutki dla osób podróżujących mniejszym autem. Niestety, przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili, że kierowca osobówki poniósł śmierć na miejscu. Pomocy medycznej wymagała również pasażerka tego pojazdu, która z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazali informacje, z których wynika, że w zdarzeniu ucierpiały łącznie trzy osoby – jedna zginęła, a dwie zostały ranne. Obecnie na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe oraz policja, która zabezpiecza ślady. Droga wojewódzka nr 645 w stronę Mątwicy jest w tym momencie całkowicie nieprzejezdna. Funkcjonariusze zalecają kierowcom omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów do czasu zakończenia czynności śledczych.

4