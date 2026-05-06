Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego. Leci do Porto

Oskar Pietuszewski po wyjściu z egzaminu maturalnego w języka obcego był pełen optymizmu. Podkreślał, że jest dobrze przygotowany do matury

- Wybrałem angielski, na co dzień posługuję się tym językiem, więc nie było to nic ciężkiego, ale zawsze trzeba być przygotowanym. Chociaż nic mnie nie zaskoczyło - powiedział niespełna 18-letni piłkarz.

Prosto do Portugalii

Pietuszewski po maturze wyrusza na lotnisko, skąd uda się do swojego klubu

- Dzisiaj mam lot. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać - przyznał Oskar

Fani czekali na gwiazdę

Przed Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok zgromadzili się fani. Po zdjęcie, autograf i aby przybić piątkę najbardziej rozpoznawalnemu maturzyście w Polsce.

