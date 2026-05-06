Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego. Leci do Porto

Paweł Jakubowski
2026-05-06 14:00

Wychowanek Jagiellonii Białystok i gwiazda FC Porto Oskar Pietruszewski w środę 6 maja mierzył się z językiem angielskim. Po egzaminie wylatuje do Portugalii.

Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego
Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego
Galeria zdjęć 25

Oskar Pietuszewski po wyjściu z egzaminu maturalnego w języka obcego był pełen optymizmu. Podkreślał, że jest dobrze przygotowany do matury

 - Wybrałem angielski, na co dzień posługuję się tym językiem, więc nie było to nic ciężkiego, ale zawsze trzeba być przygotowanym. Chociaż nic mnie nie zaskoczyło -  powiedział niespełna 18-letni piłkarz. 

Prosto do Portugalii

Pietuszewski po maturze wyrusza na lotnisko, skąd uda się do swojego klubu

 -  Dzisiaj mam lot. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać - przyznał Oskar

Fani czekali na gwiazdę

Przed Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok zgromadzili się fani. Po zdjęcie, autograf i aby przybić piątkę najbardziej rozpoznawalnemu maturzyście w Polsce.

Zobacz zdjęcia:  

Przeczytaj także:
Straż Miejska czeka na Ciebie. Trwa rekrutacja na 8 stanowisk
Białystok
matura 2026
piłkarz