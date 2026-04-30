Straż Miejska czeka na Ciebie. Trwa rekrutacja na 8 stanowisk

2026-04-30 13:56

Trwa rekrutacja do Straży Miejskiej w Białymstoku. Na chętnych czeka 8 stanowisk. Nabór zakończy się 11 maja.

Straż Miejska

Autor: Straż Miejska w Białymstoku/ Materiały prasowe

Kto może aplikować? 

Osoby chętne do pracy w strukturach Straży Miejskiej powinny posiadać:

  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • mieć ukończone 21 lat,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • cieszyć się nienaganną opinią,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu.

Obowiązki

Do obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej należą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego i zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Lista wymaganych dokumentów i więcej szczegółów znajdziecie tutaj. Nabór trwa do 11 maja.

