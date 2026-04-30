Straż Miejska czeka na Ciebie. Trwa rekrutacja na 8 stanowisk

Kto może aplikować?

Osoby chętne do pracy w strukturach Straży Miejskiej powinny posiadać:

wykształcenie co najmniej średnie,

obywatelstwo polskie,

mieć ukończone 21 lat,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

cieszyć się nienaganną opinią,

korzystać z pełni praw publicznych,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu.

Obowiązki

Do obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej należą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego i zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Lista wymaganych dokumentów i więcej szczegółów znajdziecie tutaj. Nabór trwa do 11 maja.