Podlaskie Święto Sera. Kulinarna uczta, wirtuozi tego produktu i masa atrakcji

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych. To będzie największa tego typu impreza w Polsce. Przyjadą nie tylko serowarzy, ale też producenci żywności rzemieślniczej, rękodzielnicy i eksperci.
Jednym z punktów programu będzie konkurs na Najlepszy Ser - pierwszy tego typu konkurs w kraju prowadzony w systemie medalowym. O medale i tytuły rywalizować będą producenci z całej Polski.
Na imprezie niema wszystkie gatunki sera, także będzie można upolować niepowtarzalne smaki. Pojawi się ponad 50 wystawców, do tego gotowanie z Karolem Okrasą i warsztaty tematyczne, degustacje oraz warsztaty pszczelarskie, ziołowe i lemoniadowe.
Atrakcje:
- - serowarzy z Podlasia i innych części Polski oraz Litwy
- - lokalni producenci żywności
- - wytwórcy rękodzieła
- - gotowanie na żywo z Karolem Okrasą!
- - przyznanie Grand Prix dla najlepszego sera Podlaskiego Święta Sera!
- - pokaz robienia sera: „Zrób sam swój pierwszy ser”
- - pokazy wyciągania korbaczy!
- - warsztaty, gry i konkursy dla dzieci
- - Chef Patryk Chowaniak będzie serwował zupę serwatkową oraz makaron flambirowany w 20-kilogramowym kręgu sera!
- - aromatyczne kawy z mlekiem kozim, owczym i krowim
- - prezentacja leśnej bimbrowni!
- - spotkanie z autorami i ich książkami - wydawnictwo Paśny Buriat