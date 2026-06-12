Podlaskie Święto Sera. Kulinarna uczta, wirtuozi tego produktu i masa atrakcji

Paweł Jakubowski
2026-06-12 13:32

W niedziele szykuje się wielka kulinarna uczta. Do Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przyjadą najwięksi serowarzy. Przed nami trzecia edycja Podlaskiego Święta Sera. To coś dla miłośników tego gatunku jak też podlaskiej kuchni. O tym co się kroi opowiadają organizatorzy Jolanta Lunitz i Marek Dylewicz

Podlaskie święto Sera
Autor: Podlaskie święto Sera/ Materiały prasowe
Jolanta Lunitz i Marek Dylewicz o PODLASKIM ŚWIĘCIE SERA
Mediateka.pl

Wydarzenie organizuje  Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych. To będzie największa tego typu impreza w Polsce. Przyjadą nie tylko serowarzy, ale też producenci żywności rzemieślniczej, rękodzielnicy i eksperci.

Jednym z punktów programu będzie konkurs na Najlepszy Ser - pierwszy tego typu konkurs w kraju prowadzony w systemie medalowym. O medale i tytuły rywalizować będą producenci z całej Polski. 

Na imprezie niema wszystkie gatunki sera, także będzie można upolować niepowtarzalne smaki. Pojawi się ponad 50 wystawców, do tego gotowanie z Karolem Okrasą i warsztaty tematyczne, degustacje oraz  warsztaty pszczelarskie, ziołowe i lemoniadowe.  

Atrakcje: 

  • - serowarzy z Podlasia i innych części Polski oraz Litwy
  • - lokalni producenci żywności
  • - wytwórcy rękodzieła
  • - gotowanie na żywo z Karolem Okrasą!
  • - przyznanie Grand Prix dla najlepszego sera Podlaskiego Święta Sera!
  • - pokaz robienia sera: „Zrób sam swój pierwszy ser”
  • - pokazy wyciągania korbaczy!
  • - warsztaty, gry i konkursy dla dzieci
  • - Chef Patryk Chowaniak będzie serwował zupę serwatkową oraz makaron flambirowany w 20-kilogramowym kręgu sera!
  • - aromatyczne kawy z mlekiem kozim, owczym i krowim
  • - prezentacja leśnej bimbrowni!
  • - spotkanie z autorami i ich książkami - wydawnictwo Paśny Buriat

Podlaskie Święto Sera, 14 czerwca w godz 10:00–18:00, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. 

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