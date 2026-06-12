Podlaskie Święto Sera. Kulinarna uczta, wirtuozi tego produktu i masa atrakcji

Jolanta Lunitz i Marek Dylewicz o PODLASKIM ŚWIĘCIE SERA

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych. To będzie największa tego typu impreza w Polsce. Przyjadą nie tylko serowarzy, ale też producenci żywności rzemieślniczej, rękodzielnicy i eksperci.

Jednym z punktów programu będzie konkurs na Najlepszy Ser - pierwszy tego typu konkurs w kraju prowadzony w systemie medalowym. O medale i tytuły rywalizować będą producenci z całej Polski.

Na imprezie niema wszystkie gatunki sera, także będzie można upolować niepowtarzalne smaki. Pojawi się ponad 50 wystawców, do tego gotowanie z Karolem Okrasą i warsztaty tematyczne, degustacje oraz warsztaty pszczelarskie, ziołowe i lemoniadowe.

Atrakcje:

- serowarzy z Podlasia i innych części Polski oraz Litwy

- lokalni producenci żywności

- wytwórcy rękodzieła

- gotowanie na żywo z Karolem Okrasą!

- przyznanie Grand Prix dla najlepszego sera Podlaskiego Święta Sera!

- pokaz robienia sera: „Zrób sam swój pierwszy ser”

- pokazy wyciągania korbaczy!

- warsztaty, gry i konkursy dla dzieci

- Chef Patryk Chowaniak będzie serwował zupę serwatkową oraz makaron flambirowany w 20-kilogramowym kręgu sera!

- aromatyczne kawy z mlekiem kozim, owczym i krowim

- prezentacja leśnej bimbrowni!

- spotkanie z autorami i ich książkami - wydawnictwo Paśny Buriat

Podlaskie Święto Sera, 14 czerwca w godz 10:00–18:00, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.