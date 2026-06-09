Tak wyląda cały line-up festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Wystąpi 14 artystów

Do programu dołączają: MIÜ i Szeptucha, którzy wystąpią pierwszego dnia oraz Vnorovski, który zara dzień później na kampusie Politechniki Białostockiej. Tym samym poznaliśmy skład tegorocznej edycji festiwalu. Tak wygląda:
4 września Podlaskie #DlaCiebie
- MATA
- Grubson
- Kizo
- MIÜ
- Pezet
- Szeptucha
- Zalia
5 września Podlaskie #DlaCiebie
- BEDOES 2115
- Avi
- Bletka
- Kuqe 2115
- Nita
- PRO8L3M
- Vnorovski
Podlaskie Dla Ciebie to nie tylko scena muzyczna. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstanie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami, prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę w nowoczesnym wydaniu. To wydarzenie, które łączy ogólnopolskie gwiazdy z lokalną tożsamością i zamyka sezon festiwalowy w wyjątkowej scenerii Białegostoku.
Bilety dostępne na Eventim.pl
Partner Tytularny: Województwo Podlaskie
Partner Strategiczny: Miasto Białystok
Partner: Politechnika Białostocka