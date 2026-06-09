Tak wyląda cały line-up festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Wystąpi 14 artystów

Paweł Jakubowski
2026-06-09 23:48

Organizatorzy festiwalu Podlaskie Dla Ciebie dopięli już wszystkich artystów tegorocznej imprezy. Na scenie w Białymstoku pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu i nie tylko.

Podlaskie dla Ciebie

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Autor: Podlaskie dla Ciebie/ Materiały prasowe

Do programu dołączają: MIÜ i Szeptucha, którzy wystąpią pierwszego dnia oraz Vnorovski, który zara dzień później na kampusie Politechniki Białostockiej. Tym samym poznaliśmy skład tegorocznej edycji festiwalu. Tak wygląda:

4 września Podlaskie #DlaCiebie

  • MATA
  • Grubson
  • Kizo
  • MIÜ
  • Pezet
  • Szeptucha
  • Zalia

5 września Podlaskie #DlaCiebie

  • BEDOES 2115 
  • Avi
  • Bletka
  • Kuqe 2115
  • Nita
  • PRO8L3M
  • Vnorovski

Podlaskie Dla Ciebie to nie tylko scena muzyczna. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstanie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami, prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę w nowoczesnym wydaniu. To wydarzenie, które łączy ogólnopolskie gwiazdy z lokalną tożsamością i zamyka sezon festiwalowy w wyjątkowej scenerii Białegostoku.

Bilety dostępne na Eventim.pl

Partner Tytularny: Województwo Podlaskie

Partner Strategiczny: Miasto Białystok

Partner: Politechnika Białostocka

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