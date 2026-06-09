Tak wyląda cały line-up festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Wystąpi 14 artystów

Do programu dołączają: MIÜ i Szeptucha, którzy wystąpią pierwszego dnia oraz Vnorovski, który zara dzień później na kampusie Politechniki Białostockiej. Tym samym poznaliśmy skład tegorocznej edycji festiwalu. Tak wygląda:

4 września Podlaskie #DlaCiebie

MATA

Grubson

Kizo

MIÜ

Pezet

Szeptucha

Zalia

5 września Podlaskie #DlaCiebie

BEDOES 2115

Avi

Bletka

Kuqe 2115

Nita

PRO8L3M

Vnorovski

Podlaskie Dla Ciebie to nie tylko scena muzyczna. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstanie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami, prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę w nowoczesnym wydaniu. To wydarzenie, które łączy ogólnopolskie gwiazdy z lokalną tożsamością i zamyka sezon festiwalowy w wyjątkowej scenerii Białegostoku.

Bilety dostępne na Eventim.pl

Partner Tytularny: Województwo Podlaskie

Partner Strategiczny: Miasto Białystok

Partner: Politechnika Białostocka