Łacińska sentencja i królowa. Nowy mural poświęcony Jagiellonii Białystok

Mural pojawił się na bloku przy ul. Broniewskiego w Białymstoku, ale tak naprawdę jest widoczny z Alei Solidarności.

Przedstawia siedzącą na tronie królową, która trzyma mistrzowskie trofeum. Pod wizerunkiem jest łacińska sentencja: Jagiellonia Dei gratia regina Poloniae, co oznacza Jagiellonia z Bożej łaski królowa Polski. Całość nawiązuje do mistrzowskiego tytułu zdobytego przez Jagiellonię w 2024 roku.

Była oprawa

Identyczny wizerunek i napis pojawił się podczas rewanżowego meczu Jagiellonia Białystok - FK Panewież w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Miało to miejsce 31 lipca 2024 roku. Obok królowej pojawili się rycerzy na tle herbów Jagiellonii.

Tak wówczas kibice świętowali powrót do europejskich pucharów po sześciu latach przerwy.