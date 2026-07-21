Ucieczka przed policją w pole kukurydzy. Siedem osób w aucie

Paweł Jakubowski
2026-07-21 7:42

Kierujący osobówką nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekając przed policją wjechał w pole kukurydzy. W środku znaleziono 6 obywateli Etiopii. .

Ucieczka
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu grajewskiego. Policjanci ruszyli w pościg za autem, które nie zatrzymało się do kontroli.  KIA w pewnym momencie skręciła z drogi i wjechała w pole kukurydzy. 

Siedem osób w aucie

Tam pojazd zatrzymali policjanci. Okazało się  że mieszkaniec województwa mazowieckiego przewoził 6 obywateli Etiopii, którzy nielegalnie przebywają w naszym kraju. Czterech cudzoziemców siedziało na tylnym siedzeniu, a dwie osoby były schowane się w bagażniku.

Wszyscy zostali przekazani Straży Granicznej. 

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ucieczka przed policją
ucieczka