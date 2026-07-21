Ucieczka przed policją w pole kukurydzy. Siedem osób w aucie

Zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu grajewskiego. Policjanci ruszyli w pościg za autem, które nie zatrzymało się do kontroli. KIA w pewnym momencie skręciła z drogi i wjechała w pole kukurydzy.

Siedem osób w aucie

Tam pojazd zatrzymali policjanci. Okazało się że mieszkaniec województwa mazowieckiego przewoził 6 obywateli Etiopii, którzy nielegalnie przebywają w naszym kraju. Czterech cudzoziemców siedziało na tylnym siedzeniu, a dwie osoby były schowane się w bagażniku.

Wszyscy zostali przekazani Straży Granicznej.