Przed nami Podlaskie JAGA Fest. Prezentacja drużyny przed nowym sezonem

Prezentacja drużyny

Zanim Żółto-Czerwoni wybiegną na ligowe boiska, w środę 22 lipca o godzinie 19:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się uroczysta prezentacja drużyny Jagiellonii Białystok.

To będzie wieczór pełen sportowych emocji. Podczas wydarzenia zostaną też zaprezentowane koszulki meczowe, w których zawodnicy będą walczyć w nowych rozgrywkach. Nie zabraknie też niespodzianek.

Jaga się wzmacnia. Cztery transfery

Jagiellonia w letnim okienku transferowym pozyskała już 4 zawodników. To Michał Perchel, Nik Prelec, Rodrigo Conceição oraz najnowszy nabytek - Jeremy Agbonifo. Za Jagą też udany obóz przygotowawczy. Duma Podlasia nie przegrała żadnego z czterech spotkań i straciła tylko jedną bramkę.

Ekstraklasa i Liga Europy

Zaraz po starcie Ekstraklasy, Jagiellonię Białystok czekają zmagania w Lidze Europy. Żółto-Czerwoni w 3. rundzie eliminacji do europejskich pucharów zmierzą się ze szkockim Rangers F.C. To 55-krotny mistrz Szkocji. Spotkanie w Białymstoku zaplanowano na 6 sierpnia, a tydzień później rewanż w Glasgow.