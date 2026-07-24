Nasz koncert w Giżycku! Maryla Rodowicz zaśpiewa na Eska Music Tour

Na ten koncert czekaliście co najmniej od czerwca. W sobotę (25.07) o 16 na plaży miejskiej w Giżycku - Eska Music Tour! Wydarzenie poprowadzi nasz dziennikarz Kamil Nosel. Nie musicie kupować biletów - wpadajcie i przeżyjcie z nami niezapomniany wieczór na Mazurach!

Line up

Gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Królowa polskiej piosenki debiutowała na festiwalu w Opolu w 1968 roku i od tego czasu żadna polska domówka nie może się obyć bez jej największych hitów.

Na Eska Music Tour w Giżycku wystąpią także lokalni artyści:

Chillin Band

The Sunset

Kingska

Kordan.

Giżycko i Mazury

Giżycko, aka żeglarska stolica Polski, jest położone między jeziorami Niegocin i Kisajno, w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Przyciąga miłośników sportów wodnych, żeglarzy, kajakarzy i wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek nad wodą. Można wyruszyć stąd w rejs po mazurskich jeziorach, wypożyczyć jacht, motorówkę, rower wodny czy deskę SUP.

Jedną z największych atrakcji miasta jest zabytkowy most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim – jeden z nielicznych tego typu obiektów w Europie, który do dziś jest otwierany ręcznie. Warto także odwiedzić XIX-wieczną Twierdzę Boyen, przespacerować się po Ekomarinie i wieczorem wybrać się na plażę miejską, skąd rozciąga się piękny widok na jezioro Niegocin.

Będąc w okolicy, warto zaplanować także krótką wycieczkę do pobliskiego Spytkowa, gdzie znajduje się Wioska Indiańska – miejsce inspirowane kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Na odwiedzających czekają tipi, pokazy dawnych zwyczajów, warsztaty oraz możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku czy rzucaniu włócznią.