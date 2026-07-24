Walka o akademik trwa. Studenci masowo składają wnioski

Rekordowa liczba kandydatów na studia

W tym roku w całej Polsce widać, że liczba kandydatów na studia jest zaskakująco duża. To efekt reformy dotyczącej obowiązku szkolnego dla sześciolatków, o której dziś pamięta już niewiele osób. We wrześniu 2014 roku naukę w pierwszej klasie rozpoczęły dzieci urodzone w 2007 roku oraz te z pierwszej połowy 2008 roku, które miały jeszcze sześć lat. Rok później, od 1 września 2015 r., do szkół trafiły wszystkie dzieci z rocznika 2009 jako sześciolatki, a także urodzeni od lipca do grudnia 2008 roku siedmiolatkowie. W rezultacie do systemu edukacji weszły wyjątkowo liczne roczniki, których przedstawiciele właśnie teraz szukają wymarzonych kierunków studiów oraz oczywiście miejsc w akademikach!

Oblężenie akademików trwa. W Białymstoku pojawia się problem

Wzrost zainteresowania akademikami w Białymstoku i nie tylko wynika oczywiście z większej liczby kandydatów, ale także z chęci oszczędności. Akademik to zazwyczaj tańsza opcja niż wynajęcia mieszkania czy pokoju w większym apartamencie. Atutem takiego miejsca jest też blikość do uczelni oraz spore grono innych studentów.

Jak podaje portal Onet.pl, w Białymstoku odnotowano aż o 2500 więcej kandydatów niż rok wcześniej. Uczelnia dysponuje tam jedynie 300 miejsc w akdemikach, więc sporo osób będzie musiało szukać innego lokum.

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Najlepsze uczelnie w Polsce 2026. Tu warto studiować

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Co decyduje o dostaniu się do akademika?

O przyjęciu do akademika decydują przede wszystkim kryteria ustalone przez daną uczelnię. Choć zasady mogą się różnić, najczęściej brane są pod uwagę następujące czynniki:

Sytuacja materialna – to zwykle najważniejsze kryterium. Uczelnie sprawdzają dochód na osobę w rodzinie. Im niższy dochód, tym większa szansa na miejsce.

– to zwykle najważniejsze kryterium. Uczelnie sprawdzają dochód na osobę w rodzinie. Im niższy dochód, tym większa szansa na miejsce. Odległość od miejsca zamieszkania – pierwszeństwo często mają studenci mieszkający daleko od uczelni, dla których codzienne dojazdy byłyby utrudnione.

– pierwszeństwo często mają studenci mieszkający daleko od uczelni, dla których codzienne dojazdy byłyby utrudnione. Sytuacja życiowa i rodzinna

Liczba dostępnych miejsc

Rok studiów.