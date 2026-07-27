Muzyka i dobra energia. Tak było na Eska Music Tour w Giżycku [ZDJĘCIA]

W sobotę plaża miejska w Giżycku wypełniła się publicznością spragnioną dobrej zabawy i muzyki. Na koncert Eska Music Tour tłumnie przybyli mieszkańcy i turyści z różnych zakątków Polski, m.in. z Warszawy, Poznania i Lublina.

- Uwielbiam Marylę Rodowicz, jestem na niemal wszystkich jej koncertach - mówi nam z entuzjazmem Ania, warszawianka.

- Jesteśmy w Giżycku tydzień, kochamy Mazury, jest tu masa atrakcji dla rodzin z dziećmi - dodaje Krzysztof z okolic Poznania.

Tłumy zawitały też do naszej strefy Eska Summer City. Były konkursy, zabawy i wspólne fotki. Wszystkich obdarowaliśmy eskowymi wakacyjnymi gadżetami.

Nim na scenę wkroczyła królowa polskiej sceny muzycznej - Maryla Rodowicz, publiczność rozkręcali lokalni artyści - Chillin Band, The Sunset, Kingska oraz Kordan. A potem razem z Marylą śpiewaliśmy "Małgośkę", "Niech żyje bal" czy "Wielką Wodę". Imprezkę poprowadził nasz niezwykle charyzmatyczny prezenter Kamil Nosel.

- Mamy tu wszystko. Można żeglować, jeździć na rowerze, spacerować po lesie. Przede wszystkim jest tu bardzo dużo wydarzeń, których zwieńczeniem jest ta wspaniała impreza - podkreśla Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka.

Dziękujemy, że byliście z nami! Szukajcie siebie na fotkach :)