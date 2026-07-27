To uzdrowisko przyciąga nie tylko kuracjuszy. Miasteczko na Podlasiu nazywane jest "polskim Hollywood"

Supraśl: podlaska perła uzdrowiskowa

Supraśl to miejscowość, która robi ogromne wrażenie już od pierwszych chwil. Z jednej strony funkcjonuje jako pełnoprawne uzdrowisko, które słynie ze swojego unikalnego mikroklimatu oraz sąsiedztwa przyrody, a z drugiej to miasteczko z fascynującą przeszłością i niepowtarzalnym klimatem styku różnych kultur. Ulokowany zaledwie parę kilometrów od Białegostoku, a zarazem otoczony gęstymi lasami Puszczy Knyszyńskiej, oferuje ciszę i spokój, które od lat przyciągają kuracjuszy i turystów.

Supraśl jako "polskie Hollywood" na Podlasiu

Miasteczko i jego okolice regularnie stawały się tłem dla polskich filmów i seriali, dlatego też Supraśl zyskał przydomek "polskiego Hollywood". To właśnie na ulicach tego miasta zrealizowano część ujęć do popularnego filmu "U Pana Boga w ogródku" oraz do znanego serialu "Blondynka".

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Supraśl - perła Podlasia

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Uzdrowisko Supraśl słynie z borowiny i wyjątkowego mikroklimatu

Kurort w Supraślu oficjalnie otrzymał status Uzdrowiska Nizinnego Klimatycznego Borowinowego dzięki decyzji podjętej przez Ministra Zdrowia. Miejscowość ta charakteryzuje się w głównej mierze unikalnymi walorami przyrodniczymi, które wyróżniają ją na tle innych uzdrowisk w kraju. Na terenie miasta funkcjonują liczne sanatoria i centra rehabilitacyjne, które w pełni wykorzystują sprzyjające warunki klimatyczne. Znajdziemy tu też rozległe tereny spacerowe i różnorodne oferty relaksacyjne.

Główną specjalizacją uzdrowiska w Supraślu jest leczenie schorzeń związanych z układem oddechowym, narządem ruchu oraz problemów reumatologicznych. Oprócz tego prowadzone są tam terapie wspierające leczenie chorób układu krążenia, dolegliwości neurologicznych, a także pomagające w rehabilitacji po różnego rodzaju urazach i zabiegach ortopedycznych. Niezwykle istotnym elementem leczenia są zabiegi wykorzystujące naturalną borowinę, a także inhalacje, kinezyterapia i fizykoterapia, które skutecznie łagodzą ból.