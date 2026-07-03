Na nowych właścicieli czeka obecna siedziba Wydziałów Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63, a także budynek przy ul. Liniarskiego 3, w którym odbywały się zajęcia studentów Wydziału Filologicznego. Jak informuje Uniwersytet w Białymstoku oferty kupna można składać do 2 września. Sprzedaż budynków ma związek z planowaną budową siedziby nauk społecznych w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego.
Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwa budynki. To gmachy przy Warszawskiej i Liniarskiego
2026-07-03 11:12
Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwie nieruchomości. To dotychczasowa siedziba Wydziałów Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania przy ul. Warszawskiej i budynek przy ul. Liniarskiego, w którym odbywały się zajęcia studentów Wydziału Filologicznego.