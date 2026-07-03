Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwa budynki. To gmachy przy Warszawskiej i Liniarskiego

Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwie nieruchomości. To dotychczasowa siedziba Wydziałów Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania przy ul. Warszawskiej i budynek przy ul. Liniarskiego, w którym odbywały się zajęcia studentów Wydziału Filologicznego.