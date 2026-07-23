"Kiś ogórki, nie emocje". Nowy białostocki mural zachęca do wentylowania

Mural na Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku namalował satyryk Andrzej Rysuje. To wspólny projekt uczelni, Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i fundacji "Don't worry, be yourself", która powstała przy Up To Date Festivalu.

Nie kiś, wentyluj

Podczas prezentacji muralu profesor Napoleon Waszkiewicz przypomniał, że tłumione emocje są źródłem stresu, a ten z kolei źle wpływa na nasze zdrowie, także psychiczne.

Jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej, zdrowiej żyć, radzić sobie z emocjami inaczej, możemy je wentylować. Mówienie o nich powoduje, że nie narasta w nas napięcie, a to z kolei powoduje, że nie ma tylu schorzeń psychicznych, bo rzeczywiście ich początkiem często jest stres.

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Jak zatem wyrażać emocje w konstruktywny i odpowiedzialny sposób? Wiele porad na ten temat znajdziecie na stronie https://kisogorkinieemocje.pl/.

Forma muralu jest dość zaczepna, co ma być sposobem dotarcia z przekazem do młodych ludzi.

Te ogórki są proste, życie jest proste. Potrafimy sobie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo komplikować życie. I stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze i powiedzieć sobie, poczuć samemu, jakie się ma emocje i co się czuje, to też nie jest łatwe. Może my ten mural robimy, ale sami borykamy się na co dzień z tym samym. Chodzi o to żeby umieć rozmawiać, tak jak profesor mówił, umieć wentylować emocje.

- mówił Cezary Chwicewski, prezes fundacji "Don't worry, be yourself".