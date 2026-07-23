Piłkarze Jagiellonii Białystok spotkali się z kibicami. Na Rynku Kościuszki odbyła się prezentacja drużyny

Julia Łata
2026-07-23 12:24

To był przedsmak sportowych emocji, które czekają nas w sobotę. Przed powrotem piłkarskiej Ekstraklasy w samym sercu Białegostoku odbyła się oficjalna prezentacja zawodników Jagi i nowych koszulek, w których będą występować w nadchodzącym sezonie. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami "Żółto-Czerwonych".

Drużyna Jagiellonii Białystok podczas prezentacji na Rynku Kościuszki. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Mariusz Piotrowski

Choć pierwsze spotkanie nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy "Żółto-Czerwoni" rozegrają dopiero w sobotę, sportowe emocje można było poczuć już w środowy wieczór. Rynek Kościuszki w Białymstoku wypełnił się kibicami. Tysiące fanów Jagi przyszło na oficjalną prezentację drużyny. Ogłoszono skład na nowy sezon, był też koncert i prezentacja nowych koszulek.

Środowy event na Rynku Kościuszki był wyjątkową okazją by spotkać się z największymi gwiazdami Dumy Podlasia. Kibice mogli zrobić sobie zdjęcie m.in. z Jesusem Imazem czy Tarasem Romanczukiem, zdobyć autograf czy przybić sobie z nimi piątkę. 

Pierwsze spotkanie w nowym sezonie Jagiellonia Białystok rozegra już w sobotę. Rywalem "Żółto-Czerwonych" będzie Korona Kielce. Początek meczu na Chorten Arenie o godz. 14:45

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