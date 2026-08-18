Młoda kobieta dwukrotnie przestała oddychać. Dramat w Białymstoku

Do białostockiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące młodej kobiety, która straciła przytomność w rejonie wjazdu na parking podziemny galerii handlowej. Poszkodowana szła wcześniej z koleżanką. W pewnym momencie przewróciła się i przestała reagować.

Pierwsze informacje wskazywały, że kobieta oddycha. Jej stan szybko się jednak pogorszył.

Mąż klęczał obok kobiety

Na miejsce jako pierwsi dotarli funkcjonariusze białostockiej patrolówki. Kobieta leżała na trawie, a przy niej klęczał jej mąż. Policjanci natychmiast sprawdzili podstawowe funkcje życiowe. Nie wyczuli tętna ani oddechu, dlatego rozpoczęli resuscytację.

Podjęte działania przyniosły efekt. Kobieta zaczęła oddychać, trzęsła się i próbowała mówić, jednak wypowiadane przez nią słowa były niezrozumiałe. Mundurowi ułożyli ją w pozycji bocznej i nieprzerwanie obserwowali jej stan.

Po chwili funkcje życiowe kobiety ponownie zanikły. Policjanci przełożyli ją na plecy i jeszcze raz rozpoczęli resuscytację. Poszkodowana odzyskała oddech i tętno przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Kobieta została przekazana ratownikom, którzy przewieźli ją do szpitala.