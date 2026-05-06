Jest decyzja prokuratury. 33-latka miała zabić byłego partnera

Paweł Jakubowski
2026-05-06 9:11

Białostocka prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu 33-letniej mieszkanki Białegostoku. Według ustaleń zabiła swego byłego partnera.

Zbrodnia

i

Autor: Pixabay.com

Chodzi o zabójstwa 38-letniego mężczyzny, którego zwłoki zostały znalezione pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym  na terenie Białegostoku. To były partner 33-latki.

Podejrzenie pada na kobietę

Po przeprowadzeniu czynności dowodowych zdecydowano o zatrzymaniu 33-letniej mieszkanki Białegostoku. Prokurator przedstawił jej zarzuty. 

  - Działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, zadała partnerowi nieustalonym, ostrym narzędziem cios w klatkę piersiową - informuje Elżbieta Bułat Z-ca Prokuratora Rejonowego Białystok – Południe

Rana o głębokości 13 cm doprowadziła do zgonu 38 latka. 

Nie przyznaje się 

Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Kobieta decyzja sądu została  aresztowana na okres 3 miesięcy.

Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok.

Polecany artykuł:

Podłożył ogień i odjechał na rowerze. Wyrok za zabójstwo ojca
Kobieta
Białystok
zabójstwo